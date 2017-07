Stand: 25.07.2017 16:45 Uhr

Niedersachsen gegen "Alfred": Halten die Dämme?

Der Starkregen, der sich seit Stunden über Niedersachsen ergießt, hält die Rettungskräfte im Land auf Trab. Sie pumpen Wasser aus Kellern, sperren überflutete Straßen, stapeln Sandsäcke entlang der Flüsse, die über die Ufer getreten sind. Schuld an den dicken, grauen Wolken ist Tief "Alfred", das sich nahezu nahtlos in den verregneten Juli einreiht und das Tief "Zlatan" von vergangener Woche ablöste. Mit Blick auf die Wetterkarte meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits seit gestern Abend für fast ganz Niedersachsen Starkregen. Für manche Landesteile wird vor "extremen Unwettern" mit "extrem ergiebigem Dauerregen" mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter gewarnt. Besonders betroffen ist die Region südlich von Hannover bis Göttingen.

Dauerregen: Niedersachsens Flüsse laufen über NDR//Aktuell - 25.07.2017 16:00 Uhr Heftige Regenfälle haben in Niedersachsen zu Überflutungen geführt. Im Harzvorland un im Süden Niedersachsens wurden 60 bis 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.







200 Feuerwehrleute in Alarmbereitschaft

Ein Schwerpunkt ist Bad Harzburg: Hier ist der Fluss Radau in der Nähe des Güterbahnhofs über die Ufer getreten. Ein Parkhaus wurde evakuiert, einige Keller sind nach NDR Informationen vollgelaufen. Neben Bad Harzburg steht auch in Hornburg im Landkreis Wolfenbüttel das Wasser schon besorgniserregend hoch. Das Wasser des Flusses Ilse, ein Nebenfluss der Oker, steigt und steigt. In Hornburg fürchtet man, dass die Sandsäcke in einigen Stunden durchweicht sein könnten und das Wasser dann auch den Ortskern bedroht. Über 200 Feuerwehrleute sind deshalb derzeit in Alarmbereitschaft.

Land unter in Eldagsen

Heftig getroffen hat es auch Eldagsen bei Springe (Region Hannover). Die Feuerwehr baut dort Dämme mit Sandsäcken. Außerdem ist die Landesstraße 422 zwischen Eldagsen und Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) in beide Richtungen gesperrt, weil das Wasser die Fahrbahn flutete. Eine Landstraße in Holzminden musste auf einer Länge von 300 Metern wegen des Hochwassers gesperrt werden. Der VfL Osnabrück musste wegen der Niederschläge seine Achtelfinalpartie gegen den BSV Rehden im Niedersachsenpokal absagen. Der vierte Renntag bei der Galopprennwoche in Bad Harzburg wurde dazu von Donnerstag auf Freitag verschoben. Nach Angaben des Harzburger Rennvereins soll die Rennbahn trocknen - außerdem stünden Teile des Zuschauerbereichs unter Wasser.

So viel Regen wie sonst im ganzen Monat

Im Landkreis Hildesheim war laut Polizei die überflutete Kreisstraße zwischen Gerzen und Warzen bei Alfeld gesperrt. Dort meldet der DWD für die Zeit zwischen gestern Abend und heute früh 87 Liter pro Quadratmeter. "Was hier im Durchschnitt in einem Monat vom Himmel fällt, kam innerhalb von 16 Stunden", so März. In Bad Gandersheim musste eine Landstraße gesperrt werden. Auch in Einbeck war eine Straße nicht mehr zu befahren, nachdem das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn stand. Unfälle habe es bisher keine gegeben. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat für die Innerste bei Heinde die dritte, also die zweithöchste, Warnstufe ausgegeben. Diese gilt auch für die Oker bei Schladen (Landkreis Wolfenbüttel), für die Nette in Groß Rhüden sowie für die Leine in Herrenhausen und Poppenburg.

Erdrutsche: "Gefahr für Leib und Leben"

Die Warnungen des DWD gelten in weiten Teilen bis morgen früh. Die Lage könnte sich den Meteorologen zufolge heute im Laufe des Tages noch verschärfen. Der Wetterdienst formuliert es in seiner aktuellen Warnung für den Harz so: "Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten." Vor einer solchen "Gefahr für Leib und Leben" wird in der Regel in bergigen Gebieten gewarnt, sagte ein Sprecher des DWD. "Schließen sie Türen und Fenster", heißt es in der Warnung weiter - um zu verhindern, dass Erdreich in die Gebäude dringt. Dort, wo es bergig ist, seien auch Sturzfluten denkbar, also Wassermassen, die sich erst aufstauen und sich dann ihren Weg bergab bahnen.

Mecklenburg-Vorpommern: Überschwemmungen befürchtet

Doch nicht nur Niedersachsen ist betroffen: Bis morgen Mittag fallen laut dem DWD in Mecklenburg-Vorpommern gebietsweise 20 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter - regional sogar noch mehr. Auch hier könnte es in manchen Teilen mehr regnen als für gewöhnlich im ganzen Juli. Es besteht die Gefahr lokaler Überschwemmungen und überfluteter Straßen. Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sind auch möglich. Bis heute Morgen war insbesondere der südwestliche Landesteil betroffen. In Malk Göhren (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fielen binnen 24 Stunden 34 Liter pro Quadratmeter. Im Lauf des Tages soll vermehrt auch der Osten Mecklenburg-Vorpommerns vom Dauerregen betroffen sein.

