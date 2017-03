Stand: 14.03.2017 18:05 Uhr

Digitalisierung: ver.di fordert Weiterbildung

Die Mitarbeiter der Dienstleistungsbranchen in Norddeutschland müssen nach Ansicht der Gewerkschaft Ver.di von den Arbeitgebern besser auf die zunehmende Digitalisierung in ihren Berufen vorbereitet werden. Davon geht ein Gutachen der Hans-Böckler-Stiftung aus, das im Auftrag von ver.di erstellt und am Dienstag vorgestellt worden ist. Untersucht wurden Einzelhandel, Logistik, Gesundheitswesen, IT und Banken in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. "Während einige gut bezahlte, hochqualifizierte Jobs entstehen, finden sich zunehmend Beschäftigte in schlecht bezahlter und prekärer Arbeit wieder", sagte Hamburgs ver.di-Landesbezirksleiter Berthold Bose.

Rund 300.000 Arbeitsplätze im Norden

In Hamburg sollen laut der Studie rund 87.000 Arbeitsplätze im Handel, bei Banken, in der Logistik- und IT-Branche sowie in den Kliniken von dem Digitalisierungsprozess betroffen sein. Im gesamten Norden dürften es rund 300.000 sozialversicherungspflichtige Jobs sein.

Dabei gebe es sehr unterschiedliche Folgen durch die Digitalisierung der Arbeitsabläufe, sagte Bose. Er wisse aber, dass es in der Regel um Verdichtung der Arbeit und den möglichen Verlust von Stellen geht. Negativbeispiele dafür gebe es im Einzelhandel und bei Banken genügend: Scanner-Kassen im Supermarkt ersetzen mancherorts bereits Kassierer. Bankgeschäfte werden online statt am Schalter abgewickelt. Und auch in der Logistik müsse verstärkt mit solchen "Substitutionseffekten" gerechnet werden - durch fahrerlose Lkw, digitale Tourensteuerung und Ladungssysteme, hielt der Co-Auor der Studie, Peter Wilke, fest. "Einfache und monotone Arbeiten werden zunehmend automatisiert werden und ganze Tätigkeitsbereiche entfallen", sagte Wilke. Alle Jobs, die sich kostengünstiger durch Automatisierung darstellen ließen, würden den Mensch ersetzen.

Bose: Digitalisierung bietet auch Chancen

Zu beobachten sei aber auch, dass gerade im Dienstleistungssektor neue Tätigkeiten entstünden und Branchenwachstum positive Effekte auf den Arbeitsmarkt habe. Daher wolle Bose die Digitalisierung nicht verteufeln, denn es gebe auch Chancen, etwa in den Kliniken. Wenn man die zusätzliche Elektronik nicht für Einsparungen nutze, dann bliebe mehr Zeit für die Patienten.

Ver.di wolle mit Tarifverträgen und einer Ausweitung der Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz mitgestalten, kündigte Bose an. "Qualifikation ist der Schlüssel zu Beschäftigungssicherung in der Zukunft", sagte Hamburgs ver.di-Chef, "damit wir keine Entwertung von Tätigkeiten haben, sondern einen neuen Mix an Tätigkeiten, der auch ein Leben von dem Gehalt, das ich verdiene, auch möglich macht." In Hamburg gibt es rund 870.000 Arbeitspläze im Dienstleistungsbereich.

Weitere Informationen mit Video Jeder Fünfte in Gesundheitswirtschaft tätig In Mecklenburg-Vorpommern arbeitet jeder Fünfte in der Gesundheitswirtschaft. Aber es gibt im Nordosten zu wenige Medizinfirmen, die mit Innovationen Geld verdienen. (14.03.2017) mehr CeBIT 2017: Visionen einer digitalen Welt Die CeBIT will den Herzschlag der digitalen Welt spürbar machen. Vom 20. bis 24. März zeigen die Aussteller ihre Neuheiten. Themen sind unter anderem autonomes Fahren und Online-Sicherheit. (09.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.03.2017 | 19:30 Uhr