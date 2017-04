Stand: 22.04.2017 16:56 Uhr

Demos für die Freiheit der Wissenschaft

In mehreren norddeutschen Städten hat am Sonnabend der "March for Science" stattgefunden. Die weltweite Protest-Aktion hatte zwei Ziele: für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung einzutreten und die Öffentlichkeit an die Bedeutung der Forschung zu erinnern. Wissenschaftliche Erkenntnisse seien als Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses nicht verhandelbar, betonen die Veranstalter. Wissenschaft liefere die Befunde, die Grundlage für informierte Entscheidungen sind - im Privaten wie in der Politik, sagte eine der Organisatorinnen, Wiebke Peters vom Rostocker Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung. Wenn es egal sei, ob Aussagen auf solider Forschung beruhen oder frei erfunden sind, habe das weitreichende Konsequenzen.

Norddeutscher Marsch für die Wissenschaft













600 Städte beteiligen sich weltweit

In Norddeutschland gingen Demonstranten in Göttingen, Hamburg, Rostock und Greifswald auf die Straßen. In Hamburg kamen nach Polizeiangaben etwa 2.000 Protestler zusammen, in Göttingen sprachen die Veranstalter von 2.500. Aus Greifswald wurden 400, aus Rostock 250 Teilnehmer gemeldet. Dort sei alles friedlich verlaufen, hieß es vonseiten der Polizei.

Weltweit waren Kundgebungen in mehr als 600 Städten geplant. Zu der Aktion hatte ein Netzwerk aus Forschern, Dozenten und Studenten aufgerufen. Der zentrale Marsch des weltweiten Protests sollte in Washington stattfinden.

Kieler Uni macht mit beim "March for Science" NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 20.04.2017 20:05 Uhr Autor/in: Jessica Schlage Weltweit demonstrieren Wissenschaftler dafür, dass ihre Erkenntnisse respektiert und nicht verfälscht werden. Die Aktion unterstützt auch der Kieler Physik-Professor Michael Bonitz.







Protest gegen wissenschaftsfeindliche Regierungen

Ein Anlass für die Proteste ist die ablehnende Haltung von US-Präsident Donald Trump gegenüber manchen Wissenschaftszweigen. Es gehe bei den Protesten aber nicht nur um Forschungsprojekte in den USA und deren Finanzierung, betont zum Beispiel der Ozeanograf Martin Visbeck vom Geomar Helmholtz Zentrum in Kiel: "Ich finde, die Freiheit der Wissenschaft, die Möglichkeit unbequeme Wahrheiten sagen zu dürfen, ist ein hohes Gut und wer damit spielt, spielt mit ganz vielen Dingen, die uns eigentlich wichtig sind in der Gesellschaft." Die deutsche UNESCO-Kommission kritisiert, dass auch Regierungen innerhalb der EU wissenschaftliche Methoden grundsätzlich infrage stellten.

