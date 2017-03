Stand: 20.03.2017 16:46 Uhr

"Das Kunsthaus wird ein Publikumsmagnet sein"

Die Düstere Straße 4 in Göttingen ist eine wichtige Adresse in der internationalen Kunst- und Modewelt. Denn hier ist der Steidl Verlag zu Hause, in dem Gerhard Steidl Bücher von Günter Grass und Karl Lagerfeld, Oskar Negt und Robert Frank mit viel Hingabe zum Detail produziert.

Die Düstere Straße ist auch Teil eines historischen Stadtviertels in Göttingen, das seine ursprüngliche Fachwerk-Gestalt im Wandel der Zeitläufte zum Teil bewahren konnte und Handwerker von heute angezogen hat: neben Steidls Verlag etwa eine Bilderrahmenwerkstatt, zwei Buchbindereien, Cafés und Trödelläden. Nun soll aus dem kreativen Quartier das Kunstquartier entstehen, das "KuQua". Die Straßen sollen saniert und vor allem mit einem Neubau für Gegenwartskunst, dem Kunsthaus, in der Düsteren Straße 7 bereichert werden. Die Baupläne werden bereits in die Tat umgesetzt und stoßen in Göttingen nicht nur auf Zustimmung. NDR Kultur hat mit dem Initiator Gerhard Steidl gesprochen.

Herr Steidl, die Eröffnung des Kunsthauses ist für Anfang 2019 geplant. Wofür soll das Kunsthaus und mit ihm auch das neu gestaltete Kunstquartier dann stehen?

Gerhard Steidl: Im Grunde gibt es eine lange Geschichte. Anfang der 70er-Jahre haben wir den Kunstmarkt Göttingen veranstaltet. Das geschah, weil wir in der Stadt tatsächlich keine Ausstellungsräume für zeitgenössische Kunst hatten. Wenn man hier zeitgenössische Kunst zeigen will, geht man ins Alte Rathaus. Die Räume sind ok, aber komplizierte Installationen wie Videokunst oder experimentelle Kunst lassen sich dort nicht zeigen. Mit dem Kunstmarkt in den 70er-Jahren wollten wir aufzeigen, was man eigentlich tun muss, um Göttingen international an das Kunstgeschehen anzuschließen. Und seither haben wir vergnügt gekämpft für eine Ausstellungsfläche, die nun Wirklichkeit wird.

In Göttingen kritisieren vor allem angestammte Museumshäuser zwar nicht das KuQua an sich, aber die Zusagen der Stadt, es zu finanzieren. Das Städtische Museum und das Stadtarchiv, die eine ohnehin schon schwache Förderung beklagen und sich nicht in unmittelbarer Quartiersnähe befinden, sehen ihre Existenz gefährdet, wenn der Kulturetat der Stadt nun in erster Linie für die Bau- und Betriebskosten des KuQua verwendet wird. Wie schätzen Sie diese Ängste ein?

Steidl: Wenn man ein Kunsthaus mit etwa 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche errichtet und dort pro Jahr vier hochkarätige Ausstellungen zeigt, dann geht das nicht ganz ohne Geld. Man muss also schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um die Wände zu streichen, um Schriften anzubringen, vielleicht braucht man auch mal Rahmen oder Ähnliches. Und natürlich muss das Haus auch ein Grundpersonal haben: Es muss ein Kurator oder eine Kuratorin da sein sowie eine Direktorin oder ein Direktor, um das Haus in Zukunft zu führen. Und es braucht auch Wachpersonal. Die Stadt muss sich darum kümmern, dieses Geld zusammenzubringen - und ganz sicherlich ist das nicht einfach. Einige Mittel werden von anderen Institutionen abgeknapst, was ich nicht für ganz glücklich halte. Und mir wäre es auch lieber, das Geld würde denen nicht weggenommen. Anderes Geld muss vom Bund, vom Land und von privaten Sponsoren kommen. Insgesamt ist es aber so, dass diese etwa 180.000 Euro, die für den Betrieb des Hauses im Raum stehen, ein sehr geringer Betrag sind, wenn man das mit anderen Häusern in Deutschland oder weltweit vergleicht.

180.000 Euro, das ist wohl etwa die Hälfte der Betriebskosten, die dann die Stadt übernehmen möchte. Die andere Hälfte soll durch Spenden reinkommen. Rechnen Sie denn mit einem starken Spendenaufkommen für das KuQua?

Steidl: Ja. Das Haus wird ein Publikumsmagnet sein und wir denken daran, dort hochkarätige Veranstaltungen zu machen. Etwa Seminare, für die ein Eintritt gezahlt werden muss, oder Abendveranstaltungen und Empfänge. Man wird das Haus auch mieten können für Geburtstagsfeiern oder Lesungen. Von daher wird schon eine ganze Menge Geld zusammenkommen, da bin ich mir ganz sicher. Man darf auch nicht vergessen: Göttingen hat einen großen Zustrom von Touristen. Und wir werden ein didaktisches Programm auf die Beine stellen, das den Besuchern des Hauses hochkarätige Informationen gibt - und dafür muss etwas bezahlt werden. Darüber hinaus weiß ich, dass der Oberbürgermeister fleißig durch die Lande zieht und Sponsoren anspricht, die auch namhafte Beträge in das Haus stecken werden, um es erfolgreich zu machen.

Nun gab es schon mehrere sogenannte KuQua-Treffs an der Baustelle des Kunsthauses. Anwohner und Interessenten sind dort eingeladen, sich am Diskussionsprozess zu beteiligen. Waren Sie schon einmal bei so einem Treffen und falls ja, wie ist denn dort die Stimmung? Wenn andere Institutionen in der Stadt finanziell den Kürzeren ziehen müssen, geht es da vermutlich auch mal etwas lauter oder weniger harmonisch zu?

Steidl: Ich war bei all diesen Treffen dabei, die finden in einer Gastwirtschaft nur zwei Gehminuten vom Verlag entfernt statt. Diese Treffen waren eigentlich sehr angenehm, weil die teilnehmenden Bürger gezielte und kompetente Fragen an uns, also die Initiatoren und die Stadt, gerichtet haben. Es gibt Detailfragen zur Verfahrensgestaltung und den Inhalten des Hauses, aber überwiegend sind die Nachbarn und die Bürger der Stadt sehr aufgeschlossen und freuen sich auf dieses neue Abenteuer.

Das Programm für 2019 steht schon weitestgehend fest. Worauf freuen Sie sich denn am meisten?

Steidl: Das Ausstellungsprogramm wird von drei Kuratoren betreut. Ute Eskildsen, die ehemalige Leiterin der fotografischen Sammlung im Museum Folkwang, wird über einen Zeitraum von etwa drei Jahren vier bis fünf Ausstellungen betreuen. Joshua Chuang, ein Amerikaner, der die fotografische Sammlung der New York Public Library betreut, wird etwas aus dem Bereich der internationalen Fotografie beisteuern. Und ich selbst mache etwas mit Büchern. Es wird eine Ausstellung mit Skizzenbüchern des amerikanischen Künstlers Richard Serra geben, eine Ausstellung über Günter Grass als Buchgestalter und eine Ausstellung der Künstlerbücher von Roni Horn. Insgesamt ist das Programm so angelegt, dass junge deutsche und internationale Künstler sich abwechseln mit etablierten und weltbekannten Namen.

Das Interview führte Natscha Freundel.

