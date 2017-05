Stand: 07.05.2017 00:00 Uhr

Ein Museum rund um die Konfirmation von Peter Helling

Es ist ein ganz besonderer Ort, vielleicht sogar einmalig in der Welt. Das Konfirmationsmuseum in der Bahrenfelder Lutherkirche ist eine echte Schatzkammer. Die kleine Sammlung wurde in den vergangenen 16 Jahren vom pensionierten Pastor Christian Matthes zusammengetragen.

Immer auf der Suche nach neuen Stücken

Die Tür zum Turmzimmer der Lutherkirche geht knarzend auf. Dahinter stehen auf wenigen Quadratmetern Vitrinen voller Tassen, Teller, kleiner Bücher. Christian Matthes führt in sein Reich und strahlt dabei: "Es ist die größte Sammlung zur Konfirmation, die es überhaupt gibt!“

Man kennt Museen über Bierdeckel, über Spielkarten, über Brot und Salz. Aber ein Museum über die Konfirmation? Auf die Idee kam er, als er die schöne alte Konfirmationsurkunde seines Großvaters fand. Das weckte seine Sammelleidenschaft. Und die hält bis heute an: "Da kamen massenhaft Leute und gaben mir ihre Erinnerungen. Jetzt schaue ich bei Ebay, gehe durch die Gemeinden und so sammelt sich das."

Urkunden, kitschige Teller und Bierhumpen

Er blättert durch große Rahmen voller Urkunden aus aller Welt, aus Italien, dem Baltikum, aus Ungarn. Hier wird ein Stück Zeitgeschichte lebendig: Die älteste Urkunde stammt von 1830, noch ganz schlicht und klein. Auf Bildern aus den Weltkriegen sieht man Konfirmanden mit glühenden Augen, Kanonenfutter für Verdun und andere Schlachtfelder.

Aber Konfirmation ist auch ein Fest der Geschenke. Früher gab es - anders als heute - kein Geld. Mädchen kriegten oft schon ihre Aussteuer und Jungs eine Uhr, so Matthes: "Das ist das Ende der Kindheit, das war das Geschenk, das weit verbreitet war.“ Für Eltern war die Konfirmation ein schwerer Schritt, denn ihre Kinder entzogen sich der Kontrolle, wurden groß. Deshalb war es so wichtig, etwas Persönliches zu schenken, das die Jahre überdauert. Viel Kitsch, viel Süßliches, eine Tasse, ein segnender Engel, aber auch ein Bierhumpen finden sich unter den Ausstellungsstücken. "Jetzt darfst du Alkohol trinken, jetzt darfst du auch rauchen, das war alles Teil der Initiation, die damit verbunden war.“, erklärt der Sammler, der selbst rund 1.500 Kinder konfirmiert hat.

Zu jedem Objekt gibt es eine Geschichte

In einer Vitrine steht ein völlig intaktes Paar Schnürstiefel. Das Geschenk einer 60-Jährigen: ihre Konfirmationsschuhe. Und daneben eine kleine bunte Handtasche: "Das ist eine Tasche für Nylonstrümpfe aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals kriegte man Nylonstrümpfe und die dazugehörigen Stofftäschchen zur Konfirmation.“

Die kleine Schatzkammer will Geschichten und Geschichte erzählen. Sie richtet sich, so Matthes, "an alle, die irgendwann mal konfirmiert sind oder konfirmiert werden."

