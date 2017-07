Stand: 18.07.2017 16:41 Uhr

Die Veddel ist Gold wert von Daniel Kaiser

Monatelang wurde um die goldene Hauswand in Hamburg gestritten. Sogar internationale Medien hatten berichtet. Jetzt ist sie fertig. Daniel Kaiser kommentiert das spektakuläre Kunstwerk auf der Veddel.

Die Veddel leuchtet. Die goldene Hauswand mittendrin im Wohngebiet ist ein starkes Symbol und ein großer künstlerischer Wurf. Er sagt: Das Zusammenleben im Viertel ist wertvoll. Das Bunte an der Veddel ist Gold wert.

Denen, die mit Verve und Wut in den vergangenen Monaten mitdiskutiert haben, ist hoffentlich klar geworden: Der Streit ist Teil des Kunstwerks. Da reicht es eben nicht, das Haus mit billiger goldener Farbe zu bepinseln. Dieses Kunstwerk muss eine echte Provokation sein, um zu wirken. Und die Erregung im Viertel und die bundesweite Aufmerksamkeit zeigen, welchen Nerv der Künstler Boran Burchhardt da getroffen hat.

Attacken gegen Künstler und Kunstwerk

Nicht alle auf der Veddel haben sich dabei von ihrer goldenen Seite gezeigt. Der Künstler wurde angefeindet und beleidigt. Auf der Facebookseite eines Stadtteilbeirat-Mitglieds findet man seit Monaten Gewaltfantasien: Man möchte fast, steht da, die Verantwortlichen eigenhändig vor deren versammelter Sippschaft strangulieren. Auch die Farb- und Gewaltattacken gegen das Haus und auf die Werkzeuge des Künstlers waren letztlich ein Blick in den Abgrund.

Kritik an den Kosten

Was hätte man mit dem Geld nicht alles anfangen können, stöhnten viele Kritiker. Man las von unterversorgten Kindergärten und darbenden sozialen Projekten im Stadtteil. Aber es ist ein Fehler, ausgerechnet Kunst und Soziales so gegeneinander auszuspielen. Es gibt ein Budget für Kunst. Und es gibt ein Budget für Kindergärten. Punkt. Besonders Politiker, die Unverständnis geäußert haben, sind herzlich eingeladen, die Zuwendungen für Kindergärten und Soziales im nächsten Haushalt spürbar zu erhöhen. Es hilft überhaupt nichts, die Kunst zum Sündenbock für Probleme im Stadtteil zu machen. Der G20-Gipfel und dessen Kosten haben übrigens diese Diskussion auf der Veddel zuletzt schlagartig beruhigt. Das waren dann ja noch mal ganz andere Finanzdimensionen.

Gute Kunst bewegt

Gute Kunst bebildert nicht nur den Stadtteil, sondern bewegt etwas und regt an. Genau das schafft Boran Burchhardt mit seiner Idee. Es ist an der Zeit für die Veddeler, das goldene Haus zu umarmen. Schon jetzt kommen Neugierige von überallher und wollen es sehen. Sie haben die Chance, den ganzen Stadtteil in seiner Vielfalt zu entdecken. Von diesem Haus geht eine Botschaft aus, die gerade in Hamburg oft vergessen wird: Der Wert eines Viertels bemisst sich nicht an den Immobilienpreisen. Genau daran erinnert die Goldwand ab jetzt unübersehbar: Die Veddel ist ein wichtiges, ein wertvolles Stück Hamburg.

