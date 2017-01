Stand: 05.01.2017 16:09 Uhr

Steffi Kühnert gibt Regie-Debüt in Schwerin von Axel Seitz

Ein schwangeres Dienstmädchen, eine Putzfrau, ein Maurer, ein ehemaliger Theaterdirektor - sie und einige andere wohnen zusammen in einer Berliner Mietskaserne Ende des 19. Jahrhunderts. Hier kreuzen sich ihre Wege, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" von 1911 zählt zu den späten Stücken des Naturalismus.

Eingesprungen als Iphigenie

In Schwerin führt jetzt Steffi Kühnert Regie. Premiere ist am Freitag. Für die Schauspielerin ist die Arbeit eine Rückkehr an das Mecklenburgische Staatstheater. "1981 bin ich das erste Mal hierhergekommen und habe im Antike-Projekt mitgespielt. Ulrike Krumbiegel war schwanger, ich bin eingesprungen als Iphigenie in Aulis. Und wenn ich jetzt hier zurückkehre nach so vielen Jahren ist es auch merkwürdig, aber natürlich sehr schön", sagt sie.

Hier am Schweriner Theater lernte Steffi Kühnert den gleichaltrigen Andreas Dresen kennen - unter seiner Regie drehte sie später unter anderem "Halbe Treppe", "Wolke 9" und "Halt auf freier Strecke". Ihr nächster gemeinsamer Film kommt im Februar in die Kinos - "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen." Und während Steffi Kühnert 1981 in Schwerin ihr Debüt als Schauspielerin gab, ist die Inszenierung von Hauptmanns "Die Ratten" ihre Premiere als Regisseurin.

Weitere Informationen Der Bipol Gerhart Hauptmann Zwei Wohnsitze und zwei Ehen gehören zum Leben des Nobelpreisträgers, der neben dramatischen Stücken auch romantische Geschichten schrieb. Vor 150 Jahren wurde er geboren. mehr

Steffi Kühnert gibt Regie-Debüt in Schwerin 1981 stand Steffi Kühnert in Schwerin erstmals auf der Bühne. Dort lernte sie Regisseur Andreas Dresen kennen, der mit ihr zahlreiche Filme drehte. Nun kehrt sie zurück - als Regisseurin. In meinen Kalender eintragen