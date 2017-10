Stand: 24.10.2017 09:34 Uhr

Poetry Slam: Hannovers Dichterschlacht beginnt

Das Zentrum der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene ist ... Hannover! Ab heute treffen sich hier die besten deutschsprachigen Slammer, um ihren neuen Dichterkönig zu küren. NDR.de ist live dabei: Wir zeigen die Finalrunden der 21. deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften am Sonnabend im Video-Livestream. Damit die Vorfreude darauf nicht unaushaltbar wird, haben wir schon einen Tag vor dem offiziellen Start losgelegt. Tobi Kunze lud am Montagabend zum Impro Slam. Bei Facebook slammte Kunze live, mit Hilfe der NDR.de Leser. Die konnten via Facebook-Kommentar Begriffe posten, die Tobi Kunze dann spontan in seinen Text aufgenommen hat.

NDR.de Leser kommentieren, Tobi Kunze slammt 23.10.2017 21:05 Uhr Autor/in: Henning Martin Poetry Slammer Tobi Kunze hat am Montag zum Impro Slam geladen: Auf Facebook konnten die Leser von NDR.de Begriffe posten, die Kunze in seinem Text unterbringen musste.







150 Poeten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz

Die Meisterschaften werden heute im Theater am Aegi in Hannover um 20 Uhr mit einer Gala eröffnet. Mit dabei sind Stars der Szene wie Sebastian 23, Vorjahressieger Philipp Scharrenberg, Kirsten Fuchs, Tilman Birr und das Team LSD, das bei den Meisterschaften im vergangenen Jahr den Team-Wettbewerb gewonnen hat. Am Mittwoch starten dann die Team- und Einzelwettbewerbe, während derer die Slammer ihre neuen Meister ermitteln. Insgesamt sind rund 150 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz in Hannover mit dabei. In zehn Vorrunden, drei Halbfinals und einem Finale im Einzel-Wettbewerb sowie zwei Halbfinals und einem Finale im Team-Wettbewerb treten sie gegeneinander an und präsentieren ihre selbst geschriebenen Texte. Dabei muss jedes Wort sitzen - denn die Poeten, wie sie sich selbst nennen, müssen ihre Zuhörer innerhalb kürzester Zeit überzeugen. Maximal fünfeinhalb Minuten darf ein Auftritt dauern - wer am besten war, entscheidet am Ende eine Publikums-Jury.

10.000 Besucher erwartet

Dass Poetry Slams - die moderne Variante der mittelalterlichen Dichterschlacht - mittlerweile zu den angesagtesten Literaturpräsentationen gehören, zeigt auch die große Nachfrage. Insgesamt stehen an den fünf Festival-Tagen 25 Veranstaltungen auf dem Programm, die meisten sind bereits ausverkauft. Natürlich auch das Finale am kommenden Sonnabend in der Staatsoper Hannover. Die gute Nachricht für alle, die kein Ticket mehr ergattern konnten: NDR.de überträgt die Entscheidung im Team- und im Einzel-Wettbewerb im Video-Livestream. Neben der Dichtkunst gibt es auch ein Rahmenprogramm. Im Kulturzentrum Faust sind zwei Foto-Ausstellungen zu sehen und der FK Interslam tritt zum Fußballspiel gegen eine prominente Auswahl aus Hannover an. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit rund 10.000 Besuchern.

Seit 2016 auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes

Die Kunstform Poetry Slam hat ihren Ursprung zwar in den USA, mittlerweile ist die deutschsprachige Szene aber aktiver als die englischsprachige. Ende 2016 wurde der Poetry Slam sogar in die deutsche Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. "Die Zugangsschwelle ist nach wie vor sehr gering", sagt Bernard Hoffmeister, künstlerischer Leiter des Wettbewerbs. Auch wer sich zum ersten Mal mit einem eigenen Text bewerbe, habe bei den meisten Slams große Chancen, angenommen zu werden. Die Teilnehmer in Hannover haben sich über Landesmeisterschaften qualifiziert, die es mittlerweile in 13 Bundesländern gibt. Außerdem durften etablierte Wettbewerbe aus einzelnen Städten eigene Vertreter schicken. Und auch die Finalisten der deutschen U21-Meisterschaft sind in Hannover dabei.

