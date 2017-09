Stand: 22.09.2017 15:43 Uhr

Kampnagel-Spielzeitauftakt mit Tanz und Trauer

Die Hamburger Kulturfabrik Kampnagel ist auch in der neuen Saison ein Ort für politische Kunst, die sich einmischen will. "Open House" (deutsch: offenes Haus) lautet die Überschrift der Eröffnungswoche vom 5. bis zum 14. Oktober, mit der die Intendantin Amelie Deuflhard in ihre zehnte Spielzeit startet. Ein Gespräch über die neue Saison.

Wie sieht dieses "Open House" auf Kampnagel aus?

Amelie Deuflhard: In Europa wird abgeschottet. Migranten kommen nicht mehr herein. Da wollen wir politisch andere Signale setzen und über Migration und Flucht neu nachdenken. Wie lange bleibt eigentlich ein Flüchtling in unserer Gesellschaft Flüchtling? Ich kenne viele Menschen, die sagen: "Wann werde ich denn hier endlich Bürger? Wann gehöre ich endlich dazu?" Das sind Fragen, die sich Künstlerinnen und Künstler stellen. Wir antworten zum Beispiel mit einer großen Tanzproduktion von Sidi Larbi Cherkaoui, mit einem Stück von Monika Gintersdorfer, die mit Performern aus Burkina Faso den Roman "Das Mädchen mit den Goldaugen" von Honoré de Balzac auf die Bühne bringt, aber auch mit Installationen, Vorträgen und Diskursen.

Es wird zum Saisonstart ab dem 12. Oktober auch eine 60-stündige Trauerinstallation geben. Wie muss man sich das vorstellen?

Deuflhard: Dahinter steht die Frage, warum wir in Europa eigentlich nicht mehr richtig trauern können. Warum schieben wir die Sterbenden in Krankenhäuser und in Hospize ab? Warum können wir auch nicht mehr mit dem toten Körper umgehen? Warum verlieren wir die Rituale des Trauerns? All diese Rituale werden uns in der Installation vorgeführt - mit Performern und Chören. Ein Chor besteht beispielsweise aus sogenannten Klageweibern aus Rumänien. Als Leichenschmaus wird am Samstagmorgen gemeinsam eine große Hühnersuppe gegessen.

Die Installation dauert ununterbrochen 60 Stunden?

Deuflhard: Ja. Man kann hier auch schlafen. Man kann kommen und gehen. Es gibt da aber auch teilweise sehr aufregende Sachen, die morgens um sechs passieren. Man muss sich genau überlegen, wie lange man durchhält.

Kampnagel bekommt jetzt ein neues Internetangebot, eine Art Archiv aller Arbeiten aus der Kulturfabrik. Wie sieht das aus?

Deuflhard: Die Idee dahinter ist, dass man sich thematisch erschließen kann, was auf Kampnagel stattfindet. Das heißt, wenn ich mich mit der Frage "Was macht Kampnagel zum Thema Afrika?" beschäftige, kann man nun unter dem Stichwort "Postkolonialismus" die ganzen Projekte mit Texten, Bildern und Videos finden. Wir bauen also ein Archiv, in dem man unsere Arbeiten nach inhaltlichen Kriterien durchforsten kann.

180.000 Menschen haben in der vergangenen Saison Kampnagel besucht. Sind Sie damit zufrieden?

Deuflhard: Das sind Zahlen wie bei einem gut laufenden Stadttheater. Von Kollegen in Deutschland, aber auch aus dem Ausland höre ich, wie außergewöhnlich diese Zahlen sind. Die beneiden uns sowohl um unser großes als auch um unser diverses Publikum. Wir haben junge und alte Leute, Einheimische und Migranten. Wir arbeiten systematisch dran, dass sich jeder hier willkommen fühlt. Die Einzigen, die ich nicht so gerne hier habe, sind Rechte oder AfD-Menschen.

Worauf hätten Sie gern in Ihren ersten zehn Kampnagel-Jahren verzichtet?

Deuflhard: Das Gelände hochzubauen und wieder ein großes Publikum herzulocken war in der Anfangszeit ganz schön anstrengend. Worauf ich nicht verzichten hätte wollen, sind die vielen Produktionen, die wir gemacht haben. Christoph Schlingensief zum Beispiel , der seine letzte Arbeit hier mit uns zusammen produziert hat, in der er die Utopie seines Operndorfes in Burkina Faso, das immer noch im Bau ist, auf die Bühne gebracht hat. Selbst politische Konflikte trage ich immer gerne aus. Selbst so etwas wie die Strafanzeige von der AfD hat uns nicht geschadet, eher genutzt. Dass wir uns mit unserer Kunst für Demokratie und gegen die Ausgrenzung von Minderheiten einsetzen, ist für mich ein ganz wichtiges Thema.

Das Gespräch führte Daniel Kaiser.

