Stand: 24.04.2017 19:01 Uhr

"Es geht mir gut": Baumgarten ist zurück

Eine Woche nachdem er auf Mallorca von zwei Männern zusammengeschlagen worden war, hat Hinnerk Baumgarten am Montag wieder die Sendung DAS! im NDR Fernsehen moderiert. "Es geht mir gut", sagte er im Gespräch mit Inka Schneider. Noch deutlich sichtbar: Hämatome an Stirn und Auge. Problematisch seien jedoch nur die Zähne. Einer sei gebrochen, mehrere andere seien geschient worden, erklärte der 49-Jährige. "Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt und bin froh, dass ich hier sitzen kann." An die Zuschauer gewandt bedankte sich Baumgarten für die vielen Genesungswünsche.

Im Krankenhaus behandelt

Baumgarten war am Ostermontag verprügelt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Anlass für die Attacke war offenbar nichtig: Baumgarten zufolge hatte er einen Wildpinkler am "Ballermann" ermahnt, nicht am Strand zu urinieren. Dann sei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Mann und dessen Begleiter gekommen. Dabei sei er zu Boden gestürzt und die Männer hätten ihm einfach ins Gesicht getreten. "Das volle Programm."

Soldat bekennt sich zur Tat

Inzwischen bekannte sich ein Marinesoldat zu der Attacke. "Ein Soldat vom Standort Flensburg hat seinem Vorgesetzten gemeldet, dass er aktiv an der Tat beteiligt gewesen sei", sagte ein Marine-Sprecher. Die Bundeswehr leitete interne Ermittlungen ein. Der Moderator selbst prüft zivilrechtliche Schritte gegen die Täter. "Sie sollen einsehen: Das mache ich nicht noch mal", sagte der 49-Jährige auf dem Roten Sofa.

"Zivilcourage ist wichtig"

Baumgarten betonte, dass er sich in einer ähnlichen Situation wieder so verhalten würde. Zivilcourage sei heutzutage besonders wichtig. Er sei dankbar, dass ihm so viele Leute geholfen hätten. Es sei unglaublich wichtig, dass Menschen in der Lage seien, Erste Hilfe zu leisten. Seine 15-jährige Tochter, die den Vorfall mitansehen musste, habe die Geschehnisse gut weggesteckt und könne schon wieder über ihren Vater lachen.

