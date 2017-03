Sendedatum: 28.03.2017 10:15 Uhr

Poetischer Poisel-Pop in Lingen

Zweieinhalb Stunden gefühlige Songs mit deutschen Texten: Philipp Poisel hat in Lingen seine Deutschlandtour gestartet. Am Montagabend spielte er im Emsland in der fast ausverkauften Arena - präsentiert von NDR 2. Natürlich stellte Poisel auch sein neues Album "Mein Amerika" vor, das Mitte Februar erschienen war und direkt auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet ist.

Von Amerika an die Ems: Philipp Poisel















Veranstaltungen Philipp Poisel in Hamburg 01.10.2016 10:55 Uhr Geheimtipp war gestern: Singer/Songwriter Philipp Poisel zu den Top-Acts der deutschen Popmusik. NDR 2 präsentiert seinen Auftritt in Hamburg am 29. März 2017. Support: Valentina Mér. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Vormittag | 28.03.2017 | 10:15 Uhr