Stand: 15.11.2017 10:22 Uhr

Die Toten Hosen: Laut und nachdenklich

Kann das funktionieren, wenn eine Gute-Laune-Punkband 35 Jahre im Geschäft ist? Ja, es kann! Das beweisen die Toten Hosen gerade eindrucksvoll auf ihrer "Laune der Natour", der Tournee zum aktuellen Album "Laune der Natur".

Auch beim (selbstverständlich ausverkauften) Auftritt am 14. November in Hamburg hat die Band ihr Publikum mitgerissen - mit der Hosen-typischen Mischung aus Humor und Krach, aus Mitgröl-Songs und Haltung. Trotz Hymnen und Klamauk - in Hamburg gaben sich die Toten Hosen nachdenklicher als sonst. Diese Nachdenklichkeit ist auch auf dem Album "Laune der Natur" zu spüren: Vor Kurzem verstarben Drummer Wölli Rohde und Manager Jochen Hülder an Krebs - diese Schicksalsschläge hat die Band musikalisch verarbeitet.

Die Toten Hosen in Topform



















Doch die Toten Hosen sind nun mal die Toten Hosen - deshalb war es auch in Hamburg vor allem wieder laut, schrill und dynamisch. Frontmann Campino fegte über die Bühne, aber auch der Rest der Düsseldorfer Stimmungsmusiker zeigte sich in Bestform. 30 Songs mit abschließendem Konfettiregen ließen glückliche Fans zurück, von denen sich viele vermutlich gleich das nächste Ticket besorgen: Die anstehenden Konzerte in Bremen und Hannover sind auch komplett ausverkauft, wegen der großen Nachfrage sind bereits Zusatzkonzerte für 2018 im Vorverkauf - dann open Air auf der Expo Plaza in Hannover und auf der Hamburger Trabrennbahn.

