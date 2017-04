Stand: 11.04.2017 08:49 Uhr

"Rote Rosen": Patricia Schäfer ist der neue Star

In der neuen Staffel der ARD-Telenovela "Roten Rosen" geht es um eine reife Frau in der Mitte ihres Lebens, die einen Neuanfang wagen will. Eine Frau, die dabei zwischen zwei Männern steht und sich entscheiden muss. Neu dabei als Hauptdarstellerin ist Patricia Schäfer. Sie löst Cheryl Shepard in der Hauptrolle ab. Als Helen Fries hat Schäfer auf der einen Seite das Bedürfnis nach Geborgenheit. Auf der anderen Seite steht die Sehnsucht nach Abenteuer. Start der neuen Staffel mit 200 Episoden ist am Mittwoch.

Die neuen "Rote Rosen"-Darsteller stellen sich vor







Auch die weiteren Zutaten der 14. Staffel versprechen Spannung und große Gefühle: eine enge Frauenfreundschaft, die an Rivalität zu zerbrechen droht, zwei pubertierende Mädchen, die ihren Weg zwischen Träumen und Realität finden müssen - und eine Liebesaffäre zwischen einem jungen Mann und einer reiferen Frau. Und die Staffel beginnt entsprechend turbulent: Helen Fries bricht nach Lüneburg auf, um das Abitur ihrer Tochter Swantje (gespielt von Malin Steffen) zu retten. Die macht nämlich lieber ein Praktikum bei einer Style-Bloggerin.

Backstage beim neuen "Rote Rosen"-Shooting























"Wir können uns auf jeden Fall auf emotionale Wechselbäder freuen", verspricht Dieter Zurstraßen, der Sprecher der "Roten Rosen". Bereits kurz nach dem Drehstart der neuen Staffel hatte in Hamburg das erste gemeinsame Foto-Shooting mit den neuen Darstellern angestanden. NDR.de stellt die neuen Gesichter der ARD-Telenovela vor:

Die Neuen im Steckbrief - Patricia Schäfer

Alter: 49 Jahre

Geburtsort: Bielefeld

Wohnort: Berlin

Beruf: Schauspielerin

Rolle bei den Roten Rosen: Helen Fries, die neue Hauptdarstellerin

Bekannt aus: "Schwarz greift ein", "Alphateam", "Verbotene Liebe"

Warum wolltest du Schauspielerin werden? Ich liebe es, in fremde Welten abzutauchen.

Hobbys: Tennis, Schwimmen, Lesen, Kino

Welche Laster hast du? Ich bin nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat zu emotional.

Was bringt dich auf die Palme? Unprofessionalität

