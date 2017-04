Stand: 03.04.2017 06:00 Uhr

Reeperbahn Festival: Konzerte in der Elphi von André Kroll

Das Reeperbahn Festival in Hamburg ist nicht nur durch seine tolle und umfangreiche Auswahl an Newcomern und etablierten Künstlern zu einem festen Termin für Musikfans geworden, sondern auch durch seine vielen Konzerten an unterschiedlichen Orten: Clubs, Bars, der Michel oder Open-Air Mini-Gigs vor dem N-JOY Reeperbus - die Atmosphäre ist stets besonders. In diesem Jahr kommt eine spektakuläre Location hinzu: die Elbphilharmonie.

Reeperbahn Festival 2016: Die schönsten Momente N-JOY Autor/in: Joshua Zonnekein, Matthias Stepien Coole Newcomer, heiße Beats, und ungewöhnliche Locations - und das alles bei schönstem September-Wetter: So hat das Reeperbahn Festival 2016 in Hamburg die Besucher begeistert.

Beats und Bässe in der Elbphilharmonie

Neben Klassik ertönten in dem Konzerthaus seit der Eröffnung bereits viele andere Musikrichtungen (Tonbandgerät, Einstürzende Neubauten etc.), selbst Theaterstücke ("Just Call Me God") wurden aufgeführt. Und nun diese Ankündigung: Anfang Herbst wird das Reeperbahn Festival (20. - 23. September) drei Acts auf die Bühne schicken: Owen Pallett & stargaze, Daniel Brandt & Eternal Something und Dillon. Neben Streicherklängen werden diese ordentlich Beats und Bässe durch den Saal wummern lassen. Das Versprechen von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und anderen Verantwortlichen, die Elbphilarmonie solle ein Haus für alle werden, wird zumindest künstlerisch damit erneut eingehalten.

Tickets bevorzugt für Festivalgänger

Ein Haus für alle ist die Elbphilharmonie allerdings aufgrund seiner beschränkten Kapazität nicht. Größtes Manko und Ärgernis bei allen bisherigen Konzerten war und ist der Zugang zu den Tickets. Da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt, brechen regelmäßig die Server zusammen. Nur wer schnell ist und Glück hat, kommt zum Zug. Fair geht anders. Die Macher des Reeperbahn Festivals gehen einen anderen Weg, wollen vor allem die eigenen Fans bedienen: Wer ein Festivalticket hat, bekommt heute per Mail einen Link zugeschickt, hinter dem sich ein Reservierungssystem befindet. Ab 14 Uhr können dann dort bis zum 30. April Karten gekauft werden. Das sollte die Chance auf ein Ticket deutlich erhöhen.

Über 400 Künstler beim Reeperbahn Festival

Vielleicht wäre das ja auch ein Weg für das Ticketsystem der Elbphilharmonie - Vorkaufsrechte auf ein Großteil der Karten für Hamburger, die haben das Haus schließlich auch bezahlt. Oder eine Verlosung, dann entscheidet wenigstens das Glück und nicht die Internetverbindung. Wer bei der Elphi-Reservierung des Reeperbahn Festivals leer ausgeht, hat zum Glück viele Alternativen: über 400 Künstler warten 2017 in den Clubs darauf, entdeckt und gefeiert zu werden.

