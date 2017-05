Stand: 09.05.2017 16:34 Uhr

"Rolling-Stones-Tourstart ist eine große Ehre"

Am 9. September starten die Rolling Stones ihre Europa-Tournee im Hamburger Stadtpark. Die Rolling Stones, Open Air, mitten im Grünen - 80.000 Menschen werden erwartet. NDR.de hat mit Bernd Zerbin vom Konzertveranstalter FKP Scorpio gesprochen.

Wo genau im Stadtpark wird die Bühne stehen?

Bernd Zerbin: Sie wird auf der großen Festwiese stehen. Das ist das Areal zwischen der Otto-Wels-Straße und dem Stadtparksee, das heißt, mit dem Rücken zum Stadtparksee. Die Band wird in Blickrichtung Planetarium spielen.

Wie haben Sie es geschafft, dass die Stones zum Auftakt nach Hamburg kommen? Sie waren lange nicht mehr hier.

Zerbin: Das stimmt. Sie waren lange nicht hier, und es war auch nicht ganz einfach. Als der Tourplan feststand und sich herauskristallisierte, dass Hamburg der Tourstart sein könnte, waren wir gefordert, eine entsprechende Location anzubieten, die wirklich etwas Besonderes ist - nicht nur für die Hamburger, sondern auch für die Band. Da lag der Stadtpark nahe, und wir sind sehr froh, dass es in Kooperation mit dem Bezirksamt Mitte geklappt hat.

Lange gab es kein solches Konzert mehr im Stadtpark. Ende der 80er Jahre David Bowie und Pink Floyd. Und dann noch mal zum Evangelischen Kirchentag. Sonst hat das Bezirksamt "Nein" gesagt. Was hat die Behörde diesmal überzeugt?

Zerbin: Ich glaube, das sind wirklich alles Rolling-Stones-Fans. Natürlich ist ein Tourstart einer so großen Band auch eine große Ehre und etwas ganz Besonderes. Die Welt oder zumindest Europa wird an diesem Tag nach Hamburg gucken. Und wenn Hamburg die Möglichkeit hat, sich im Stadtpark so gut wie möglich zu präsentieren, dann ziehen alle schnell an einem Strang.

Weitere Informationen mit Audio "No Filter"-Tour: Rolling Stones live in Hamburg Stadtpark Festwiese Die Rolling Stones kommen auf ihrer "No Filter"-Tour nach Hamburg. Am 9. September präsentiert NDR 2 das Konzert mitten im Stadtpark - der besonderen Schutz erfahren soll. mehr

Also haben Sie da offene Türen eingerannt?

Zerbin: Das muss man wirklich so sagen. Wir waren selbst überrascht, weil wir natürlich die Vorgeschichte kannten mit dem letzten Konzert 1989 von Pink Floyd. Das ist lange her. Wir waren sehr gespannt, wie die ersten Reaktionen ausfallen werden, aber die waren alle sehr positiv. Man hat sich sehr schnell an einen Tisch gesetzt und ein Konzept erarbeitet , das jetzt natürlich noch nicht final ist, aber die Gespräche sind fruchtbar und positiv. Das ist klasse.

Nun ist der Stadtpark ja ein Schmuckstück von Hamburg. Da kann auch viel kaputtgehen. Welche Versprechen mussten Sie da als Veranstalter machen?

Zerbin: Zum einen ist es so, dass wir in Absprache mit dem Bezirksamt natürlich versuchen, alles mögliche zu tun, um Schäden wie gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus haben wir finanzielle Sicherheiten zu hinterlegen, um gegebenenfalls auftretende Schäden zu beseitigen.

Über wie viel Geld sprechen wir da?

Zerbin: Das bewegt sich schon im sechsstelligen Bereich.

Wie sechsstellig?

Zerbin: Es kann bis zu einem hohen sechsstelligen Bereich gehen. Da laufen aber auch noch Gespräche mit dem Bezirksamt, denen wir nicht vorgreifen können und wollen. Alle möglichen Schäden sollen aber finanziell abgedeckt werden.

Jetzt kommt die Gretchenfrage. Beim ersten Konzert der Stones in Hamburg kostete eine Karte 15 Mark. Wie viel werden die Tickets diesmal kosten?

Zerbin: Es ist tatsächlich etwas teurer geworden. Diesmal kosten die Tickets ab 85 Euro für die Stehplätze zuzüglich Gebühren. Ich denke, das ist für eine solche Band durchaus im Rahmen.

Wie viel kosten denn die teuersten Karten?

Zerbin: Das geht bis 680 Euro, allerdings sind das auch Sitzplätze direkt vor der Bühne - dichter kommt man an die Stones nicht heran. Wir haben keinen Zweifel, dass es auch für diese Karten Interessenten geben wird.

Bei besagtem David-Bowie-Konzert damals blieben viele vor den Absperrungen und hörten der Musik von draußen zu und stürmten später das Gelände. Ohne Eintritt. Das war für den Veranstalter damals ein Riesen-Verlust. Das gehört für Konzertveranstalter zu den traumatischsten Erlebnissen der Hamburger Musikgeschichte. Wie wollen Sie so etwas vermeiden?

Zerbin: Ich denke, dass sich in den letzten 30 Jahren eine Menge getan hat, was die Besucherführung, Sicherheit und Absperrungen angeht. So einfach ein Konzert zu stürmen, wie es damals war, wird heute gar nicht mehr möglich sein. Vielleicht haben sich die Zeiten auch geändert, dass das Publikum zivilisierter geworden ist. Wir hoffen darauf, dass 80.000 Leute ihr Ticket kaufen. Und die, die Stones auf den Plätzen außerhalb der Umzäunung nur hören aber nicht sehen wollen, sind natürlich auch herzlich eingeladen.

Das Interview führte Daniel Kaiser, NDR 90,3

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 09.05.2017 | 19:00 Uhr