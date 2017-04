Stand: 13.04.2017 21:34 Uhr

Derby 96-BTSV: Alles, aber kein normales Spiel von Oliver Weiße

Noch herrscht Stille vor dem Stadion von Hannover 96. Nur der Wind sorgt dafür, dass die schwarz-weiß-grünen Vereinsflaggen ihr typisches flappendes Geräusch von sich geben. Am Sonnabendmittag wird die Szenerie hier eine ganz andere sein. Mehr als 42.000 Menschen werden sich auf den Weg ins hannoversche Stadion machen, um dort, wie einige Medien es bereits genannt haben, die "Mutter aller Derbys" in Niedersachsen zu sehen. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Zum 148. Mal. Dritter gegen Zweiter der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Fans der "Roten" wie auch der "Blau-Gelben" fiebern diesem Spiel entgegen. Die Rivalität - kaum zu überbieten. Ein sogenanntes Hochrisikospiel. Dazu die brisante Tabellenkonstellation. Der Sieger kommt dem Aufstieg ein gutes Stück näher, dem Verlierer droht Platz vier. Wie werden die Fans mit einem Sieg oder einer Niederlage umgehen? Gibt es wieder Randale oder bleibt es friedlich?

Hannover-Derby: Polizei verschärft Maßnahmen Hallo Niedersachsen - 12.04.2017 19:30 Uhr Nach dem Anschlag in Dortmund will die Polizei das ohnehin strenge Sicherheitskonzept beim Hochrisikospiel zwischen Hannover und Braunschweig noch einmal anpassen.







Strikte Trennung der Fanlager

Die Polizei hat sich auf alle Möglichkeiten vorbereitet. Bereits die letzten Begegnungen zwischen beiden Clubs fanden unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Am Mittwoch machten Vertreter der hannoverschen Polizei schon mal deutlich, dass man Auseinandersetzungen zwischen den - O-Ton Polizei - "verfeindeten Fanlagern" mit allen Mitteln verhindern will.

Pufferblöcke und Aufenthaltsverbote

"Wir rechnen mit hoher Gewaltbereitschaft", sagte dazu der Gesamteinsatzleiter und Polizei-Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Jörg Müller, am Mittwoch. Im Stadion sind deswegen Pufferblöcke eingerichtet. Rund 1.500 Anhänger der Vereine hat die Polizei als "gewaltgeneigt" eingestuft. In die Kategorie "gewaltsuchend" fallen 98 Hannoveraner und 41 Braunschweiger. Für sie gelten laut Polizei Aufenthalts- und Betretungsverbote.

Videos 11:04 min Risikospiel: So bereitet sich die Polizei vor In einer Pressekonferenz äußert sich Hannovers Polizeivizepräsident Jörg Müller zum Risikospiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am kommenden Sonnabend in Hannover. Video (11:04 min)

Anfragen bleiben zunächst unbeantwortet

Die Polizei hat vor dem Spiel ihre Position sehr deutlich gemacht. Und die Fans und die Vereine? Diejenigen, die nicht nur mit der Polizei oftmals auf Kriegsfuß stehen, sondern auch Medien mit Misstrauen begegnen, die treuesten Anhänger ihrer Vereine, schweigen. E-Mail-Anfragen, Anrufe, Textnachrichten von NDR.de zum Thema Derby und dem schwierigen Verhältnis zur Polizei, ob der Derbysieg wichtiger als der Aufstieg ist und andere brennende Fragen blieben über Tage unbeantwortet.

Fan-Szenen ohne Gesprächsbedarf

Was die 96-Fans von ihrer Mannschaft erwarten, haben sie jüngst immer wieder deutlich gemacht - den ersten Sieg gegen die Eintracht seit 19 Jahren. "Wir wollen den Derby-Sieg", schallte es aus der Nordkurve der Breitenreiter-Elf nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg entgegen. Und nach dem Auswärtsspiel am vergangenen Freitag in Würzburg wurde dieser Standpunkt mit einem Banner noch einmal deutlich gemacht: "Macht Samstag zum Kampftag". Wieder einmal fackelten einige der rund 1.500 mitgereisten 96-Fans nicht lange und brannten unter anderem Bengalos ab und schossen Raketen in den Abendhimmel. Aber in der Öffentlichkeit reden und den eigenen Standpunkt vertreten? Gegenüber NDR.de herrschte Schweigen. Auch auf Braunschweiger Seite hat man es vorerst bei Schmähgesängen und Anti-Hannover-Bannern belassen.

Videos 01:04 min Niedersachsens Risikospiele im Überblick Die meisten Risikospiele der Saison finden in Braunschweig statt. Die meisten Straftaten im Rahmen von Risikospielen wurden vergangene Saison jedoch in Hannover verzeichnet. Video (01:04 min)

Kleben statt reden

Was man voneinander hält, ist ohnehin klar: An etlichen Laternenmasten vor dem Stadion in Hannover kleben Sticker. "Löwenjagd" oder "Fuck BTSV" ist darauf zu lesen. Man kann davon ausgehen, dass die Eintracht-Anhänger Anti-96-Sticker im Gepäck haben. Bleiben also die Vereine als Ansprechpartner: Aber die Pressesprecher beider Clubs haben auf Anfragen zum Thema eher mit Standardsätzen reagiert. "Das Konzept ist mit der Polizei und der Eintracht abgestimmt", sagt 96-Sprecher Christian Bönig NDR.de. Außerdem habe man sich entschieden, im Stadion keinen Alkohol auszuschenken. Ob Fan-Material kontrolliert wird, sei noch nicht abschließend entschieden, so Bönig. Offenbar will man im Stadion keine bösen Überraschungen erleben. Seine Braunschweiger Kollegin Miriam Herzberg sagte zum Derby nur, dass es für die Eintracht-Anhänger keine speziellen Vorgaben gebe.

Wissenschaftler: "Charakter eines Derbys nicht kleinreden"

Reden über das Derby und seine Begleitumstände will dann jemand - ein neutraler Beobachter. Johannes Berendt von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) in Köln hat jüngst die Rivalität zwischen 96 und dem BTSV untersucht. Er sagt, dass die Vereine zumindest nicht den Fehler begangen haben, sich vor dem Derby beschwichtigend zu äußern. Den Charakter einer solchen Begegnung könne man ruhig herausstellen. Das hätten beispielsweise die Trainer in den vergangenen Tagen bei Fragen nach dem Spiel getan. Und auch die Spieler beider Vereine haben in Interviews deutlich gemacht, dass sie wissen, welche Bedeutung das Derby in beiden Städten hat.

Jedes Wort auf der Goldwaage

Mit unbedachten Äußerungen müsse man allerdings vorsichtig sein, so Berendt. Denn jedes Wort werde vor einem solchen Spiel auf die Goldwaage gelegt. In diese Kategorie gehört mutmaßlich das, was 96-Kapitän Manuel Schmiedebach jüngst auf die Frage eines Schiedsrichters bei der Platzwahl gesagt hat. Vor die Wahl gestellt "blau" oder "gelb" hat Schmiedebach mit "beides Scheiße" geantwortet. Auch wenn er im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ, Donnerstagausgabe) sagte, dass ihm das so rausgerutscht sei.

Post an NDR.de kam übrigens doch noch - aus Braunschweig vom dortigen Fan-Rat. Alle seien heiß auf das Spiel und die drei Punkte. Alles andere als ein Sieg sei keine Option, heißt aus der Löwenstadt. Das wird man in Hannover naturgemäß genauso sehen.

