Der frühere Bremer Fußball-Profi Laszlo Kleinheisler wechselt zurück in seine ungarische Heimat zu Ferencvaros Budapest. Der 22-Jährige soll dort einen neuen Leihvertrag unterschreiben. Das teilten der SV Darmstadt 98 und Werder Bremen am Freitag mit. Kleinheisler war erst im August von Werder an Darmstadt ausgeliehen worden. | 20.01.2017 15:38

Zweitliga-Schlusslicht FC St. Pauli plant weiter ohne Fabrice-Jean Picault. Die Hamburger haben die Freistellungsfrist für den ausgemusterten Fußballprofi verlängert. "Der FC St.Pauli unterstützt ihn weiterhin bei der Vereinssuche", bestätigte der Kiezclub am Freitag aus seinem Spanien-Trainingslager in Sotogrande. Stürmer Picault war bei Cheftrainer Ewald Lienen in der Hinrunde wegen schwacher Leistungen in Training und Spiel in Ungnade gefallen und deshalb freigestellt worden. Winterfahrplan | 20.01.2017 12:55