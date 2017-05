Stand: 30.05.2017 11:01 Uhr

Wolfsburg: Umbruch nach "Hardcore"-Erfahrung von Sebastian Ragoß, NDR.de

Auf den letzten Drücker hat der VfL Wolfsburg den Bundesliga-Klassenerhalt geschafft. Die zwei 1:0-Siege gegen Braunschweig in der Relegation verhinderten den Absturz des ehemaligen Champions-League-Anwärters in die Zweitklassigkeit. Nach der Partie am Montag gab Stürmer Mario Gomez einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Gleichzeitig kündigte die VW-Spitze einen großen Umbruch an

Druck, das magische Wort, von Oliver Kahn einst "Druuuck" ausgesprochen: Er ist immer präsent im Fußball, vor allem, wenn Mannschaften eine Menge zu verlieren haben. Und der VfL Wolfsburg hatte eine Menge zu verlieren in der Relegation gegen Braunschweig. Noch nie stand eine derart teure Mannschaft so nah am Rande der Zweitklassigkeit. Nach dem verhinderten Absturz herrschte pure Erleichterung, aber auch große Erschöpfung bei den VfL-Profis. "Es war einfach nur brutal", sagte Wolfsburgs Torjäger Mario Gomez im NDR Interview: "Die zwei Spiele sind nur im Kopf abgelaufen, das hatte nichts mit Qualität zu tun." Und mit Fußball auch nur selten. Die Partien zwischen den Nachbarn reihten sich nahtlos ein in das Relegations-Gewürge der vergangenen Jahre. Ob das Werbung für den Sport ist, müssen die Verantwortlichen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für sich entscheiden.

"Schwieriger als ein Champions-League-Finale"

Gomez ist vielleicht der einzige Gewinner dieser Wolfsburger Katastrophen-Saison. Der 31-Jährige schoss fast die Hälfte aller VfL-Tore und profilierte sich mit klaren, pointierten Aussagen als Gesicht einer ansonsten fast gesichtslosen Mannschaft. So auch nach dem geschafften Klassenerhalt, als Gomez noch einmal die vergangenen Tage reflektierte. "Nach dem Hinspiel habe ich mich gefühlt, als ob ich ein Verbrecher wäre", betonte der Stürmer in Anspielung auf die Diskussionen nach dem Hinspiel, das die "Wölfe" dank eines unberechtigten Elfmeters gewonnen hatten. Er werde einige Zeit brauchen, um Abstand zu gewinnen, so Gomez: "Ich habe mich noch nie so auf einen Urlaub gefreut. Abstiegskampf ist hardcore, schwieriger als ein Champions-League-Finale. Das wünsche ich niemandem."

Großer Umbruch im Team steht bevor - Kommt Brooks?

Welche Lehren wird der VfL aus der total verkorksten Saison ziehen? Auf jeden Fall bleibt Andries Jonker Trainer in der Autostadt. Dies verkündete der Niederländer unmittelbar nach dem Abpfiff in Braunschweig. Im Kader wird es hingegen wohl gravierende Änderungen geben. "Natürlich kann es so nicht weitergehen. Oder glauben Sie, ich will jedes Jahr Relegation spielen", kündigte VW-Konzernvorstand und Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz einen Umbruch an, den sich der Autobauer wohl weiterhin einiges kosten lassen wird. Laut Medienberichten steht Herthas Innenverteidiger Anthony Brooks vor einem Wechsel nach Wolfsburg. 18 Millionen Euro soll die Ablöse betragen. Altgediente Profis wie Ricardo Rodriguez und Luiz Gustavo stehen indes vor einem Abschied. Gomez hingegen dürfte auch in der kommenden Saison für den VfL auflaufen, auch wenn er am Montagabend kein ganz klares Bekenntnis abgeben wollte. "Mein Gefühl ist sehr gut. Heute ist kein Tag, um Entscheidungen zu treffen, aber ich fühle mich wohl", betonte der Torjäger. Dass die Vereinsführung Gomez halten will, dürfte nach dessen Auftritten auf und neben dem Platz außer Frage stehen.

