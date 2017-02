Stand: 24.02.2017 20:51 Uhr

VfL Osnabrück setzt seine Pleitenserie fort von Christian Görtzen, NDR.de

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück kommt nicht aus seiner Ergebniskrise heraus. Im Heimspiel gegen Werder Bremen II erlitten die Hoffnungen der Lila-Weißen auf den Aufstieg durch ein 0:1 (0:1) einen weiteren Dämpfer. Für Osnabrück war es das vierte Spiel hintereinander ohne Sieg, die dritte Niederlage in Folge. Zuvor hatte das Team von VfL-Trainer Joe Enochs eine Heimpleite gegen Tabellenschlusslicht Mainz II und eine klare Niederlage in Magdeburg hinnehmen müssen. Dem VfL droht am Sonnabend der Verlust des dritten Tabellenplatzes. Die Werder-Spieler feierten am Freitagabend dank eines Treffers von Ousman Manneh vor 7.883 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke den Gewinn der drei Punkte." Schon das Hinspiel hatten sie für sich entschieden. Werder II hat mit jetzt 31 Punkten Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld gefunden.

Manneh schockt VfL-Fans

24.Spieltag, 24.02.2017 19:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 0:1



W. Bremen II Tore: 0:1 Manneh (9.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Willers, Syhre, Dercho - Heider (81. S. Tigges), B. Schulz, K. Engel, Hohnstedt (77. Renneke) - Wriedt, Rüzgar (81. Kristo)

W. Bremen II: Oelschlägel - Rehfeldt, Verlaat, Volkmer - Lorenzen, Rother, Nik. Schmidt (85. Bytyqi), U. Garcia - Kazior - Eilers (90. Eggersglüß), Manneh (90. L. Jensen)

Zuschauer: 7883



Weitere Daten zum Spiel

"Wir müssen jetzt gemeinsam aufstehen, um aus dem Loch, das wir uns selbst gebuddelt haben, wieder rauszukommen", hatte Enochs im Vorfeld der Partie gefordert. Und seine Spieler wollten schnell Taten folgen lassen. In der dritten Minute kam Marc Heider zu einer ersten guten Chance. Allerdings zeigte sich früh, dass die Defensive der Gastgeber nicht gefestigt war. Nach Zuspiel von Niklas Schmidt ließ Profi-Leihgabe Justin Eilers die Chance aus, Bremen II in Führung zu bringen (8.). Lange mussten die Gäste nicht hadern. Nach einem Schnitzer des Osnabrückers Tobias Willers legte Eilers für Manneh auf, und der Gambier schoss zum 1:0 (9.) für Werder ein. Es hätte noch schlimmer kommen können für den VfL: Eilers setzte in der 21. Minute seinen Schuss an den Pfosten.

Auf dem zerfurchten Rasen, der tags zuvor vom Sturmtief "Thomas" aufgeweicht worden war, hielt Osnabrück nach einer halben Stunde kämpferisch wieder besser dagegen. Und in der 31. Minute gab es die große Chance zum Ausgleich, als Werder-Keeper Eric Oelschlägel schon überwunden war. Doch Michael Hohnstedt und Kemal Rüzgar behinderten sich gegenseitig - und so konnten die Bremer per Rettungsschlag klären. Heider verfehlte mit einem Flachschuss knapp das Ziel (36.), Rüzgar ließ eine weitere gute Chance zum Ausgleich aus (43.).

Lila-Weiße rennen ideenlos an

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Osnabrück das bestimmende Team, ohne aber für die ganz große Gefahr im Strafraum der Gäste zu sorgen. Die erste richtig gute Gelegenheit besaß auf der anderen Seite Eilers, der in der 59. Minute knapp das Ziel verfehlte. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit hätten die Bremer für die Vorentscheidung sorgen können, doch Eilers (67.) und Melvyn Lorenzen (69.) scheiterten an VfL-Torhüter Marius Gersbeck. Osnabrück rannte an, allerdings oftmals viel zu ungestüm. Es mangelte an Ideen im Offensivspiel. Enochs versuchte noch einmal alles: Robert Kristo und Steffen Tigges kamen für Rüzgar und Heider. Eine weitere gute Chance ließ Osnabrücks Top-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt (84.) aus. Die Osnabrücker wurden nach der Partie von ihren Anhängern mit Pfiffen verabschiedet.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 25.02.2017 | 14:00 Uhr