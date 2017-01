Stand: 05.01.2017 13:44 Uhr

"Verfluchtes Amsterdam": Westermanns Albtraum

Im Herbst seiner Fußballkarriere wollte Heiko Westermann bei Ajax Amsterdam noch eine tragende Rolle spielen. "Durch meine langjährige Erfahrung in der Bundesliga und im letzten Jahr in Spanien kann ich den jungen Spielern bei Ajax helfen", war sich der frühere Nationalspieler nach seinem Wechsel von Betis Sevilla zu den Niederländern im vergangenen Sommer sicher. Es kam alles anders.

Es war ein rasantes Duell, das sich Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven am 18. Dezember des vergangenen Jahres in der niederländischen Ehredivise lieferten. Die Gastgeber waren vor 51.998 Zuschauern durch Davy Klaassen in Führung gegangen (49.) und wähnten sich auf der Siegerstraße, bis Siem de Jong in der 81. Minute zum 1:1 egalisierte. Kurz darauf entschloss sich Ajax-Coach Peter Bosz, für Angreifer Vaclav Cerny einen Verteidiger einzuwechseln, um den Punkt zu sichern. Er rief den erst 17-jährigen Matthijs de Ligt zu sich. Die Hoffnungen von Heiko Westermann auf einen Einsatz waren damit abermals geplatzt. Der frühere deutsche Nationalspieler steht beim 33-maligen niederländischen Meister bereits seit Monaten auf dem Abstellgleis. Getreu dem Filmtitel "Verfluchtes Amsterdam" (Actionthriller aus dem Jahr 1988) erlebt der langjährige HSV-Profi (von 2010 bis 2015) in der Grachtenstadt einen Albtraum.

Hohn und Spott von Fans und Kritikern

"Ich war noch nie in meiner Karriere in so einer Situation. Natürlich kann ich mit dieser Rolle nicht leben. Ich bin bei Ajax, um Fußball zu spielen", klagte der 33-Jährige bereits vor geraumer Zeit im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost". Lediglich zwei Einsätze zu Saisonbeginn schlagen für den Defensivspezialisten bislang in der Eredivisie zu Buche. "Nach zwei Spielen war er die Witzfigur unserer Liga. Es hat den Anschein, als sei er zum Urlauben hier. Tausende Anhänger und Journalisten haben ein neues Spiel gefunden: Heiko verspotten", schrieb der Kritiker Nico Dijkshoorn in seiner Kolumne für "Voetbal International" nach Westermanns missglücktem Einstand für seinen neuen Arbeitgeber. Im Internet kursierte rasch ein Video mit einigen Patzern des Abwehrmanns. Er hatte wie zuweilen zu seinen HSV-Zeiten eine unglückliche Figur auf dem Rasen abgegeben. Damit der Erniedrigung noch nicht genug. Zwischenzeitlich musste der 33-Jährige, der mit Deutschland 2008 Vize-Europameister wurde, in der Nachwuchsmannschaft von Ajax auflaufen.

Viel Konkurrenz in der Innenverteidigung

Hoffnung auf eine Besserung seiner Situation ist kaum bis gar nicht in Sicht. In der Innenverteidigung hat Westermann in den beiden 20-jährigen Jairo Riedewald und Davinson Sánchez sowie besagtem de Ligt drei aufstrebende Talente vor sich. Auch an dem 27-jährigen Nick Viergever gab es in der Hinrunde für den Deutschen kein Vorbeikommen. Andere renommierte Profis hätten in Westermanns Lage vermutlich bereits auf einen Wechsel gedrängt. Doch der in seiner bewegten Laufbahn stets loyale Abwehrspieler hat derzeit weder Abwanderungsgedanken noch hegt er Groll. Ganz im Gegenteil: Der Routinier nimmt sich auf und abseits des Trainingsplatzes sogar intensiv seinem Konkurrenten de Ligt an, gibt dem Talent wertvolle Hilfestellung. "Wir sprechen viel miteinander. Er ist ein guter Junge, er hört viel zu. Er weiß, was er will. Ich unterstütze ihn in allen Sachen", sagte Westermann zu "Ajax TV".

"Manchmal nennen wir ihn 'Papa'"

De Ligt, der aus Amsterdams berühmter Nachwuchsakademie stammt, könnte vom Alter her Westermanns Sohn sein. "Darüber haben wir auch schon geredet", sagte der Ex-HSVer schmunzelnd. Er ist mit seinen 33 Jahren der älteste Profi im Ajax-Kader. "Manchmal nennen wir ihn 'Papa', aber meistens Heiko", verriet de Ligt. Dass besagter "Papa" zu seinen Hamburger Zeiten in Anlehnung an seine damalige Trikotnummer vier einen anderen Rufnamen hatte, hat sich längst auch bei den Niederländern herumgesprochen. "Ich habe gehört, dass sie ihn "HW4 - halb Mensch, halb Tier" genannt haben", erklärte de Ligt. Dass Westermann dieses bei seinem aktuellen Arbeitgeber auch passieren könnte, ist wohl ausgeschlossen. "Bei uns hat er ja die 16", sagte das Ajax-Eigengewächs mit einem Augenzwinkern.

Ajax-Abschied nach dem Saisonende?

Das Talent ist froh, in dem früheren Schalker eine Vertrauensperson im Mannschaftskreis gefunden zu haben: "Es ist gut, mit jemanden reden zu können, der so viel Erfahrung hat." Nun wird es Westermann auf Dauer nicht genügen, lediglich als Ratgeber zu fungieren. "Wenn ich wirklich die Saison auf der Couch sitze, werden wir reden müssen", kündigte der Verteidiger unlängst in der "Hamburger Morgenpost" an. Sein Vertrag bei Ajax ist noch bis 2018 datiert. Dass der stets vorbildliche Sportsmann ihn einfach nur absitzen wird, scheint ausgeschlossen. Vielleicht aber wendet sich das Blatt für Westermann ja noch und sein Engagement in der Grachtenstadt steht am Ende doch nicht unter der Überschrift "Verfluchtes Amsterdam".