Rostock - Regensburg: Kein Tor im "Geisterspiel" von Bettina Lenner, NDR.de

Der FC Hansa und Jahn Regensburg haben sich am Sonnabend im "Geisterspiel" im Rostocker Ostseestadion zum Rückrundenauftakt der Dritten Liga 0:0 getrennt. Die Mecklenburger, bei denen Coach Christian Brand in Amaury Bischoff, Tim Väyrynen, Joshua Nadeau und Christopher Quiring von Beginn an auf alle vier Winter-Zugänge setzte, zeigten sich nach der rund sechswöchigen Winterpause noch unsortiert und konnten unterm Strich mit dem Punktgewinn zufrieden sein. In einer insgesamt schwachen Partie verbuchten die Gäste die besseren Chancen, darunter einen Lattenschuss durch Jann George (73.).

Doppelchance für Rostock

Die Gastgeber suchten mit einiger Mühe und zudem recht erfolglos ihr eigenes System und legten ihr Augenmerk deshalb zunächst verstärkt auf die Defensive. Weil auch die engagierten Bayern mit Fehlpässen und Problemen im Aufbauspiel zu kämpfen hatten, blieben echte Torchancen in den ersten 45 Minuten hüben wie drüben Mangelware. In der 17. Minute prüfte Regensburgs auffälligster Akteur Erik Thommy aus knapp 16 Metern Marcel Schuhen, der Hansa-Keeper parierte jedoch mühelos. Die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte verbuchten die Mecklenburger rund zehn Minuten später: Quiring tauchte frei vor Keeper Philipp Pentke auf, der weit aus seinem Kasten herauseilte und klärte, der Nachschuss von Bischoff aus 40 Metern aufs leere Tor verfehlte sein Ziel um einige Meter.

Schuhen im Hansa-Tor stark

Hansa Rostock

J. Regensburg Tore: -:-

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Erdmann, Bischoff - Jänicke, Quiring (83. Bülbül) - Väyrynen (59. Andrist), Ziemer

J. Regensburg: Pentke - Hein, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais, Geipl - George (81. Luge), Saller, Thommy - Grüttner (86. Hyseni)

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Aufsteiger zusehends das Kommando - auch, weil Hansa kaum Gefahr ausstrahlte und weiterhin zu viele Fehler produzierte. Folgerichtig kam Jahn in der 52. Minute zur nächsten Chance: Angreifer Marco Grüttner tauchte nach einer sehenswerten Kombination frei vor Schuhen auf, doch der Keeper verhinderte mit einer starken Fußparade den Rückstand seiner Mannschaft. Wenig später zeichnete sich der 24-Jährige einmal mehr aus, als er zwei Chancen durch Benedikt Saller (59. und 63.) vereitelte.

Das 0:0 war zu diesem Zeitpunkt aus Rostocker Sicht schon längst glücklich. Kurz zuvor hatte Brand Stephan Andrist für Väyrynen aufs Feld geholt, eine Einwechslung, die sich lohnen sollte. Der Routinier belebte das Rostocker Spiel nach vorne, in der 65. Minute segelte sein Schussversuch aus rund zehn Metern allerdings über das Tor. Die größte Chance der Begegnung verzeichnete George in der Schlussphase, als er im Fünfmeterraum an den Ball kam und das Spielgerät an die Latte bugsierte. Auch Hansa, das sich spät noch steigern konnte, durfte noch einmal hoffen, doch Pentke entschärfte in einer Riesentat den Schuss von Tobias Jänicke (77.).

