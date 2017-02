Stand: 18.02.2017 15:50 Uhr

Osnabrück rutscht nach erneuter Pleite ab von Thomas Luerweg, NDR.de

Die Talfahrt von Fußball-Drittligist VfL Osnabrück geht weiter: Am Sonnabend kassierte das Team von Trainer Joe Enochs beim 0:3 (0:1) in Magdeburg die zweite Niederlage hintereinander und musste den FCM in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Der Magdeburger Erfolg war hochverdient, weil die Hausherren in der Offensive konsequenter zu Werke gingen und der VfL seinerseits nicht zur gewohnten Stärke in der Vorwärtsbewegung fand. Wegen mangelnder Abstimmung in der Osnabrücker Innenverteidigung kamen die Magdeburger zu zwei Kopfballtoren, was letzlich spielentscheidend war. Mit dem 0:3 war der VfL am Ende noch gut bedient.

Magdeburg - Osnabrück: Die Höhepunkte Sportclub - 18.02.2017 14:00 Uhr Im Drittliga-Spitzenspiel in Magdeburg war für den VfL Osnabrück nichts zu holen. Die Mannschaft von Joe Enochs unterlag auch in der Höhe verdient mit 0:3.







Kath trifft per Kopf zum 1:0

23.Spieltag, 18.02.2017 14:00 Uhr

FC Magdeburg

FC Magdeburg 3:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Kath (14.) 2:0 Beck (55.) 3:0 Sowislo (84.)

FC Magdeburg: Zingerle - Sprenger, Weil, Hammann - Butzen, Sowislo (89. Laprévotte), Löhmannsröben, Schwede - Kath (74. M. Niemeyer) - T. Chahed, Beck (82. Düker)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, El-Bouazzati, Willers, Dercho - Heider, B. Schulz (73. Arslan), K. Engel, Reimerink (82. Hohnstedt) - Rüzgar (58. Renneke), Wriedt

Zuschauer: 16014



Weitere Daten zum Spiel

Enochs änderte seine Startelf nach der Heimpleite gegen Schlusslicht Mainz II auf drei Positionen: Für den verletzten Marcel Appiah (Muskelfaserriss) kam der 20-jährige Mohamed El-Bouazzati zu seinem Debüt in der Innenverteidigung, Winterrückkehrer Konstantin Engel ersetzte im defensiven Mittelfeld den gelbgesperrten Anthony Syhre. In der Spitze konnte der VfL-Coach auf den wiedergenesenen Kwasi Okyere Wriedt zurückgreifen. Die Hausherren machten von Beginn an Druck und verbuchten durch einen 30-Meter-Schuss von Nico Hammann die erste Chance des Spiels - VfL-Keeper Marius Gersbeck lenkte die Kugel um den Pfosten (6.). Osnabrück versuchte sein Glück mit langen Bällen, strahlte aber wenig Gefahr aus. Der FCM machte es besser: Nach einer Flanke von rechts stieg Innenverteidiger Tobias Willers vor dem eigenen Tor hoch, doch das bessere Timing hatte Magdeburgs Stürmer Florian Kath, der in seinem Rücken wuchtig zum 1:0 einköpfte (14.).

FCM trifft nach der Pause - VfL vergibt Elfmeter

Danach wurden die Niedersachsen mutiger, doch meist endeten die Bemühungen vor dem 16er der Sachsen-Anhaltiner. Der FCM ließ eine hundertprozentige Gelegenheit aus, als Kath das Kunststück fertigbrachte, den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterzubringen (37.). Auf der anderen Seite wurde dem VfL kurz vor der Pause ein Treffer zu Unrecht aberkannt, weil Kemal Rüzgar Hammann im Strafraum gefoult haben sollte - eine Fehlentscheidung (43.). Dennoch ging die Pausenführung der Hausherren wegen des Chancenübergewichts in Ordnung.

Auch nach dem Wechsel kam der VfL nicht besser in die Partie: Zunächst hatte Gersbeck Mühe, einen Freistoß aus 25 Metern zu parieren (53.). Eine Minute später war er gegen einen Kopfball von Christian Beck machtlos, der ein weiteres Mal die VfL-Innenverteidiger alt aussehen ließ (55.) - 2:0. Die Entscheidung? Der VfL schöpfte noch einmal Hoffnung, als FCM-Keeper Leopold Zingerle an der Grundlinie ungeschickt in Wriedt hineinrutschte (64.). Doch Bastian Schulz schoss schwach halbhoch - Zingerle machte seinen Fehler wieder gut. In der Folge glaubten die Osnabrücker nicht mehr an die Wende und Magdeburg vergab reihenweise Hochkaräter (73., 74., 76.). Auch Gersbeck hielt schließlich einen von ihm verursachten Foulelfmeter (79.). Aber weil FCM-Kapitän Marius Sowislo in der 84. Minute doch noch erhöhte, fiel die Niederlage am Ende deutlich aus.

