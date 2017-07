Stand: 22.07.2017 15:55 Uhr

Meppen zeigt Moral und holt einen Punkt von Bettina Lenner, NDR.de

Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat am Sonnabend in seiner Auftaktpartie große Moral bewiesen und einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart trennte sich 2:2 (1:0) von den Würzburger Kickers.

Neidhart baute auf fünf Neue in der Startelf und eine taktisch mutige 3-4-3-Formation statt der in der Regionalliga erfolgreich erprobten Viererkette. Die Gastgeber zeigten viel Einsatz, machten Druck und versuchten den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Angreifer Nico Granatowski verbuchte schon in der zweiten Minute die erste Gelegenheit, der Ex-Rostocker Maximilian Ahlschwede vereitelte jedoch mit einer rustikalen, aber zulässigen Grätsche den Rückstand der Gäste. Es entwickelte sich eine intensive Partie, geprägt von vielen Foulspielen und Fehlpässen - nicht gerade ein fußballerischer Leckerbissen.

Wagner erzielt historischen Treffer

Spätestens ab der 27. Minute spielte das jedoch keine Rolle mehr - zumindest für die Emsländer. Thilo Leugers brachte einen Freistoß hoch in den Strafraum, nach einer unglücklichen Abwehraktion der Gäste schnappte sich Kapitän Martin Wagner den Ball und drosch ihn zur Führung ins Tor. Der erste Treffer im Profifußball seit 19 Jahren - die frisch renovierte Hänsch-Arena wurde zum Tollhaus. Fortan spielte nur noch der Aufsteiger, der die ideenlosen Würzburger vor allem mit seiner Zweikampfstärke in Schach hielt. Nicht eine einzige Chance verbuchten die favorisierten Bayern in den ersten 45 Minuten. Mit der verdienten Führung für die Hausherren ging es in die Kabinen.

Aufgeben gibt's nicht

1.Spieltag, 22.07.2017 14:00 Uhr

SV Meppen

SV Meppen 2:2



Würz. Kickers Tore: 1:0 Wagner (27.) 1:1 P. Göbel (58.) 1:2 Jopek (60.) 2:2 Girth (83.)

SV Meppen: Domaschke - Gebers, Puttkammer (67. Vrzogic), Vidovic - Jesgarzewski, Ballmert, Leugers (84. Kremer), Wagner - Granatowski, Hyseni (74. Girth), Kleinsorge

Würz. Kickers: Hesl - Ahlschwede (27. Kleihs), Syhre, S. Neumann, Schuppan - Nikolaou, Jopek - Skarlatidis (85. Bytyqi), Mast, P. Göbel - Königs (46. Baumann)

Zuschauer: 5088



Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch. Meppen agierte nicht mehr so konsequent wie zuvor, die Gäste konnten ihre individuelle Klasse immer besser entfalten. Dennis Mast verpasste den Ausgleich noch, als er per Kopf am Pfosten scheiterte (53.), fünf Minuten später markierte Patrick Göbel aber nach einem schönen Spielzug der Gäste das 1:1. Keine 180 Sekunden später rächte sich die Passivität des Liga-Neulings erneut: Mast legte zurück auf Björn Jopek, der Meppen-Keeper Erik Domaschke mit einem gut platzierten Flachschuss keine Chance ließ. Ein Schock für den Aufsteiger, aber nicht der Knockout. Der kurz zuvor eingewechselte Torjäger Benjamin Girth, der die Aufstiegsspiele mit einem Mittelfußbruch verpasst hatte, sicherte den unermüdlichen Emland-Galliern mit einem akrobatisch anmutenden Treffer in der Schlussphase noch einen Punkt. "Fürs erste Spiel in der Dritten Liga haben wir es gut gemacht", meinte er.

