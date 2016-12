Stand: 29.12.2016 15:23 Uhr

Magath in China: Das Comeback des "Magiers"

Als die Saison in der Chinese Super League beendet war, begann für die Fußball-Profis von Shandong Luneng Taishan erst die ganz große Schinderei. Statt in den wohlverdienten Urlaub ging es für sie in ein Trainingslager auf die Insel Hainan. Verantwortlich für diese doch eher ungewöhnliche Maßnahme zeichnete ein Mann, der sich in Deutschland als Fußballlehrer den zweifelhaften Spitznamen "Quälix" verdient hatte: Felix Magath. "Da ich die Mannschaft mitten in der Saison übernommen habe und deshalb auch nicht vorbereiten konnte, möchten wir uns im Trainingslager vor der anstehenden längeren Pause noch einmal einen Überblick verschaffen über den konditionellen Leistungsstand unserer Spieler, um sie dann bald wieder optimal auf die neue Saison vorbereiten zu können", begründete der 63-Jährige via Facebook die Extraschichten für sein Team.

Mission Klassenerhalt erfüllt

Wolfsburgs Meistercoach von 2009 bleibt auch im Reich der Mitte seinem Arbeitsstil treu. Qualität kommt für ihn weiterhin von Quälen. Während sich Magath in Deutschland und später auch in England während seines erfolglosen Engagements beim FC Fulham einige Kritik für seine Trainingsmethodik und Menschenführung anhören musste, lobt ihn sein chinesischer Arbeitgeber über den grünen Klee. "Wir sind glücklich, ihn hier zu haben und werden die Zusammenarbeit fortsetzen", erklärte jüngst ein Clubsprecher. Ein erstes kleines Denkmal hat sich Magath in Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, bereits gebaut. Er übernahm die Mannschaft Mitte dieses Jahres auf dem letzten Tabellenplatz und führte sie noch zum Klassenerhalt.

Felix Magaths Karriere in Bildern



























































Vom "Feuerwehrmann" zum Meistercoach

Es war nicht das erste Mal in seiner bewegten Trainerkarriere, dass Magath einen tief in der Krise steckenden Club revitalisierte. In seiner Heimat rettete er einst den Hamburger SV, Eintracht Frankfurt sowie den VfB Stuttgart vor dem Abstieg. Das frühere Mittelfeld-Genie galt als Prototyp des Trainertyps "Feuerwehrmann". Als Übungsleiter von Bayern München sowie des VfL Wolfsburg bewies der gebürtige Aschaffenburger später aber auch, dass er Meistermannschaften formen kann. Das Fußballgeschäft ist jedoch ein schnelllebiges. Und so war der Ruf des 63-Jährigen nach seiner zweiten Amtszeit bei den "Wölfen" (Oktober 2012) sowie einem glücklosen Engagement beim FC Fulham (2014) arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Kein Interesse an HSV-Job

"Vom Magier zum Auslaufmodell", titelten deutsche Medien in dieser Zeit über den Coach. Magaths Chancen auf einen der begehrten Bundesliga-Trainersessel waren erheblich gesunken. Im Gespräch war der Ex-Nationalspieler eigentlich immer nur dann, wenn mal wieder bei seinem Ex-Club HSV das Chaos ausbrach. Zu einer weiteren Liaison mit dem Verein seines Herzens aber kam es aus verschiedenen Gründen bis heute nicht. Erst vor einigen Wochen wurde der 63-Jährige als möglicher Nachfolger des inzwischen entlassenen Vorstandschefs Dietmar Beiersdorfer gehandelt. Medienberichten zufolge gab es sogar ein Treffen mit Ex-Aufsichtsratsboss Karl Gernandt. Bald nachdem diese Meldung im Umlauf war, erklärte Magath, derzeit kein Interesse an einem HSV-Job zu haben. Er habe in China noch viel vor.

"Titel ist unser klares Ziel"

Somit steht Lunengs Kickern um den früheren Freiburger Bundesliga-Stürmer Papiss Demba Cissé wohl in Bälde eine schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison bevor. Ihr Coach hat nach dem knapp vermiedenen Abstieg in der vergangenen Spielzeit jedenfalls viel vor. Er hoffe, die Fans "in naher Zukunft mit einem Titel belohnen zu können", erklärte der 63-Jährige: "Das ist unser klares Ziel." Um dieses zu erreichen, darf Magath vermutlich mit prall gefüllter Geldbörse neues Personal einkaufen gehen. Dank des Clubeigners, eines Immobilienkonzerns, muss beim dreimaligen Meister wie bei nahezu allen chinesischen Proficlubs nicht aufs "Kleingeld" geschaut werden. So erhielt der Trainer bereits im Sommer als eine Art Amtsantrittsgeschenk den italienischen Stürmer Graziano Pellè vom FC Southampton. Der 31-Jährige kostete knapp 16 Millionen Euro Ablöse und war schließlich ein Garant dafür, dass der Verein die Klasse hielt.

Porträt Felix Magath - Spielmacher-Genie und Meistertrainer Felix Magath war während seiner aktiven Zeit Regisseur der großen HSV-Mannschaft in den 1980er-Jahren. Als Trainer gewann er Meistertitel mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.12.2016 | 14:25 Uhr