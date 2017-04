Stand: 05.04.2017 20:49 Uhr

Lewerenz-Gala beschert "Störchen" drei Punkte von Christian Görtzen, NDR.de

Steven Lewerenz lässt die "Störche" vom Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga träumen. Beim 3:0 (1:0) von Holstein Kiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Mittwochabend gelang dem Offensivspieler ein Gala-Auftritt - er erzielte alle drei Treffer. "Das war eine Super-Mannschaftsleistung, eine geile Partie. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht", sagte Lewerenz. Die Norddeutschen setzten mit dem verdienten Erfolg vor 5.767 Zuschauern im Holstein-Stadion ihre Erfolgsserie fort. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Der Lohn dafür lässt sich an der Tabelle der Dritten Liga ablesen: Kiel belegt nach dem 31. Spieltag mit jetzt 50 Punkten den dritten Rang. Zudem sind die Landeshauptstädter näher an die beiden führenden Teams gerückt. Der Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg (0:1 bei Hansa Rostock) beträgt nur noch drei Zähler, jener auf den Zweiten 1. FC Magdeburg (1:1 beim Chemnitzer FC) lediglich noch einen Punkt.

Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden: Die Höhepunkte 05.04.2017 19:00 Uhr Steven-Lewerenz-Show bei Holstein Kiel gegen Wehen Wiesbaden: Die Höhepunkte der Drittliga-Partie im Video.







Frühe Führung für die "Störche"

31.Spieltag, 05.04.2017 19:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 3:0



SV Wehen W. Tore: 1:0 Lewerenz (12.) 2:0 Lewerenz (47.) 3:0 Lewerenz (54.)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Hoheneder, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler (60. Siedschlag), A. Bieler, Drexler, Lewerenz (64. Sicker) - Ducksch (76. Fetsch)

SV Wehen W.: Kolke - Mockenhaupt, Dams, Ruprecht, Mintzel - Mrowca, Pezzoni, Andrich (74. P. Breitkreuz), Lorenz - Schnellbacher (84. P. Müller), Schäffler (63. Schwadorf)

Zuschauer: 5767



Weitere Daten zum Spiel

Drei Änderungen an der Startelf hatte Anfang im Vergleich zum vergangenen Spiel bei Werder Bremen II (2:0) vorgenommen. Anstelle von Luca Dürholtz, Ilir Azemi (beide Bank) und Dominik Schmidt (fünfte Gelbe Karte) rückten Niklas Hoheneder, Dominick Drexler und Steven Lewerenz in die Anfangsformation. Letztgenannter war schnell sehr präsent. Zunächst verfehlte Lewerenz noch mit dem Kopf den Ball (9.), kurz darauf machte er es mit dem Fuß viel besser. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball beim Holstein-Offensivspieler, der bis zur Grundlinie dribbelte und dann aus spitzem Winkel abzog. Das Spielgerät wurde von Kevin Pezzoni noch abgefälscht und flog in einem Bogen über Gästekeeper Markus Kolke hinweg zum 1:0 (12.) ins Tor. Für den 25-Jährigen war es der achte Saisontreffer.

Die Führung war kurz darauf zweimal in Gefahr: Zunächst lenkte Holstein-Keeper Kenneth Kronholm einen Kopfball von Pezzoni noch ans Aluminium (13.), dann schoss der Ex-Kieler Manuel Schäffler scharf am Pfosten vorbei (20.). Die beiden Teams boten dem Publikum einige gute Szenen. KSV-Angreifer Marvin Ducksch besaß die große Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sein Flachschuss geriet aber derart harmlos, dass Kolke den Ball ohne Mühe aufnahm. Die Chancen der Schleswig-Holsteiner auf den nächsten Heimsieg stiegen in der 36. Minute, als Gästespieler Marc Lorenz wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. Es ging mit einem 1:0 für Kiel in die Pause.

Lewerenz zum Zweiten und zum Dritten

Der zweite Abschnitt begann exzellent für die "Störche": Nach einem Einwurf kam der Ball zu Ducksch, der für Lewerenz auflegte - der schoss aus halblinker Strafraumposition das 2:0 (47.). Und der herausragende Mann auf dem Rasen beseitigte kurz darauf die letzten Zweifel am Sieg der Norddeutschen. Der gebürtige Hamburger ließ nach Zuspiel von Drexler das 3:0 (54.) folgen. Er traf aus ähnlicher Position wie bei seinem zweiten Tor. In der 63. Minute bekam der Matchwinner seinen verdienten Applaus von den eigenen Fans. Anfang nahm ihn aus der Partie und brachte für ihn Talent Arne Sicker. In der Schlussphase taten die Ostseestädter nicht mehr als nötig. Ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

