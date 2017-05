Stand: 03.05.2017 13:00 Uhr

Kiel zwischen Aufstiegstraum und Understatement

Für Holstein Kiel endete am 30. Mai 1981 nach drei Spielzeiten das Kapitel Zweite Bundesliga: Als Tabellen-19. der Nordstaffel mussten die Schleswig-Holsteiner den Gang in die Drittklassigkeit antreten. 36 Jahre später stehen die "Störche" vor der Rückkehr ins Fußball-Unterhaus. Seit zehn Spielen ist der Tabellenzweite unbesiegt und strebt auf direktem Weg der zweithöchsten Spielklasse entgegen. Zwei Zähler und 14 Tore liegt die KSV besser im Rennen als der 1. FC Magdeburg auf dem Relegationsrang. Doch nicht zuletzt Trainer Markus Anfang, mit dessen Amtsübernahme am 29. August 2016 der Aufschwung begann, tritt auf die Euphoriebremse: "Noch sind es drei Spiele." Der Sportclub zeigt die erste Partie, das Heimspiel gegen Hansa Rostock, am Sonnabend ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de im Livecenter.

So könnten Kiel und Hansa spielen











































Zwei von drei Spielen daheim

"Aufstieg", das bleibt auch drei Runden vor Saisonende ein unbeliebtes Wort bei den Vereinsverantwortlichen. Das Restprogramm der KSV verheißt allerdings Gutes: Zwei der drei Partien finden im heimischen Stadion statt. Ein klares Plus für die Mannschaft mit der besten Defensive und der zweitbesten Offensive der Liga, schließlich ist sie daheim wieder eine Macht. Die Partien gegen Hansa und den Halleschen FC zum Abschluss am 20. Mai sind praktisch ausverkauft, dazwischen geht es zur SG Sonnenhof Großaspach. Wer also könnte den Höhenflug der "Störche" noch stoppen? "Nur wir selbst", sagte Defensiv-Spezialist Dominik Schmidt nach dem jüngsten 3:0-Sieg in Regensburg.

Holstein-Stadion nicht zweitligatauglich

Im Falle des direkten Aufstiegs würde den Schleswig-Holsteinern wohl eine Zentnerlast vom Herzen fallen, denn das Trauma von 2015 wirkt noch nach: Seinerzeit war Kiel in der Relegation denkbar knapp an 1860 München gescheitert. Dem 0:0 im Hinspiel folgte in München eine 1:2-Pleite in der Nachspielzeit. Das Ende aller Träume. Die Pläne für den Aufstiegsfall blieben in der Schublade - und sind jetzt wieder relevant. Denn sollte dem Traditionsclub, der zwischendurch in die Viertklassigkeit abgerutscht war, der Sprung nach oben gelingen, wartet Arbeit: Die Zuschauerkapazität des Holstein-Stadions müsste von rund 10.000 auf 15.000 Plätze erweitert werden. Und auch in puncto Flutlicht, Medienbereich und Umkleidesituation gibt es erheblichen Nachbesserungsbedarf.

Regensburg - Kiel: Höhepunkte und Reaktionen Sportclub - 29.04.2017 14:00 Uhr Der 3:0-Erfolg von Holstein Kiel in Regensburg bescherte den Schleswig-Holsteinern drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Höhepunkte und Reaktionen im Video.







4,08 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.05.2017 | 14:00 Uhr