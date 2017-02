Stand: 04.02.2017 16:00 Uhr

Kiel holt nach 2:0-Führung nur einen Punkt von Bettina Lenner, NDR.de

Drittligist Holstein Kiel hat einen sicher geglaubten Sieg im Verfolgerduell gegen den VfR Aalen noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang lag am Sonnabend zur Pause bereits mit 2:0 vorn, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. "Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr so Fußball gespielt wie in der ersten Hälfte, warum auch immer. Daraus hat Aalen Profit geschlagen", bilanzierte der Coach.

Den Gegner zunächst völlig im Griff

Die "Störche" diktierten in der ersten Hälfte das Geschehen nach Belieben, überzeugten mit ruhigem, sicheren Aufbauspiel und sorgten mit weiten Bällen in die Spitze und starken Flanken immer wieder für Gefahr. Weil sich zunächst auch die Defensive der Gäste überraschend anfällig präsentierte, lagen die Schleswig-Holsteiner bereits nach fünf Minuten verdient in Führung: Mathias Fetsch setzte sich klasse durch, scheiterte aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Keeper Daniel Bernhardt, der für den gesperrten Kingsley Schindler in die Startformation gerückte Manuel Janzer stand jedoch goldrichtig und staubte mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum 1:0 ab.

Kiel - Aalen: Tore und Trainer-Interview Sportclub - 04.02.2017 13:55 Uhr 2:0 geführt und am Ende nur remis gespielt: Holstein Kiel und der VfR Aalen haben sich im Verfolgerduell 2:2 getrennt. Die Tore und KSV-Coach Markus Anfang im Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Führung hätte noch höher ausfallen können

Riesenjubel bei den Schleswig-Holsteinern, die weiterhin die Räume eng machten und Aalen nicht zur Entfaltung kommen ließen. Es spielten nur die Hausherren, nach einer starken Flanke von Patrick Herrmann verpasste Janzer das 2:0 per Kopf nur haarscharf (9.). Der zweite Kieler Treffer fiel schließlich nach einer halben Stunde: Fetsch profitierte von einem Ballverlust des Ex-Kielers Robert Müller und bediente Steven Lewerenz, der im Zweikampf mit Bernhardt die Nerven behielt und das Spielgerät am Torhüter vorbei ins lange Eck bugsierte. Für die Gastgeber kein Grund, die Zügel schleifen zu lassen: Fetsch verbuchte kurz darauf zwei weitere Möglichkeiten, die Kieler Führung zur Pause hätte nach einer starken ersten Hälfte sogar höher ausfallen können.

Aalen erstarkt zusehends

21.Spieltag, 04.02.2017 14:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 2:2



VfR Aalen Tore: 1:0 Janzer (6.) 2:0 Lewerenz (31.) 2:1 Welzmüller (71.) 2:2 Morys (80.)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz (46. Siedschlag) - Janzer (65. Dürholtz), A. Bieler, Drexler, Lewerenz - Fetsch

VfR Aalen: Bernhardt - Traut, R. Müller, Geyer, T. Schulz - Welzmüller, Preißinger (74. Y. Deichmann) - Hercher (46. Vasiliadis), Kartalis (87. Stanese), Morys - Toschew

Zuschauer: 4413



Weitere Daten zum Spiel

KSV-Keeper Kenneth Kronholm hatte bis dato einen ruhigen Nachmittag verbracht, war kaum einmal gefordert. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Aalen drängte nun mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, auch, weil sich die Kieler zu weit zurückzogen und den Gegner damit stark machten. Die Dominanz der ersten 45 Minuten war dahin. Bei einem abgefälschten Freistoß von Maximilian Welzmüller musste sich Kronholm ganz lang machen, um den Ball über die Latte zu lenken (51.), auch beim Kopfball von Martin Toshev rettete er stark (67.). Vier Minuten später sah er dann aber nicht gut aus, als Welzmüller per Freistoß an der Mauer vorbei in die Torwartecke traf.

Remis gefühlt eine Niederlage

Ein Gegentreffer, der sich angedeutet hatte. Aber noch führte die KSV mit 2:1. Doch mittlerweile war das Spiel völlig offen, und die Gäste kämpften weiter. Mit Erfolg: Rund zehn Minuten vor Schluss wurde ein Torschuss des zur Pause eingewechselten Sebastian Vasiliadis abgefälscht, Aalens bester Mann Matthias Morys reagierte blitzschnell und spitzelte den Ball ins Ziel - der Ausgleich, die 2:0-Führung war verspielt. Kurz vor dem Abpfiff hatte der Ex-Aalener Dominick Drexler noch das 3:2 auf dem Fuß, traf den Ball jedoch nicht richtig und verzog aus aussichtsreicher Position. Es blieb beim Remis, das sich für die KSV wie eine Niederlage anfühlen dürfte.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.02.2017 | 13:55 Uhr