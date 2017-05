Stand: 06.05.2017 16:01 Uhr

Holstein Kiel fehlt noch ein Sieg zum Aufstieg von Sebastian Ragoß, NDR.de

Drittligist Holstein Kiel kann so langsam, aber sicher den Sekt für die Feier zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga kaltstellen. Die Schleswig-Holsteiner boten am Sonnabend beim 2:1 (2:0)-Erfolg im Nordduell gegen Hansa Rostock erneut eine gute Leistung und benötigen in den letzten beiden Partien der Saison (in Großaspach und gegen Halle) nur noch einen Sieg, um nach 36 Jahren die Rückkehr in Liga zwei perfekt zu machen. Möglicherweise reichen sogar zwei Unentschieden, da Verfolger Magdeburg beim 1:1 gegen den FSV Frankfurt patzte. Hansa kann die Niederlage indes gelassen hinnehmen. Durch das 1:1 von Werder Bremen II gegen Halle am Freitagabend können die Mecklenburger auch rechnerisch nicht mehr absteigen.

Schindler mit dem Doppelpack

36.Spieltag, 06.05.2017 14:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 2:1



Hansa Rostock Tore: 1:0 K. Schindler (3., Foulelfmeter) 2:0 K. Schindler (38.) 2:1 Ziemer (63.)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, A. Bieler (90. Siedschlag), Drexler (74. Hoheneder), Lewerenz - Ducksch (85. Janzer)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Henn, Dorda (79. Garbuschewski) - Erdmann - Andrist (59. Holthaus), Gardawski, Gebhart, Jänicke - Ziemer (75. Benyamina)

Zuschauer: 9912



Wieder einmal ging für die Kieler das Konzept von Trainer Markus Anfang auf: defensiv gut stehen, schnell umschalten und Fehler des Gegners ausnutzen. Und Fehler leistete sich Hansa reichlich. Schon in der zweiten Minute ging Matthias Henn ungeschickt in einen Zweikampf mit Marvin Ducksch, Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) entschied zu Recht auf Elfmeter: Kingsley Schindler verwandelte souverän (3.). Rostock blieb ein freundlicher Gast, der Kiel weitere Großchancen servierte. Tobias Jänickes misslungener Kopfball landete bei Ducksch, der volley das Tor verfehlte (27.). Dann ließ sich Joshua Nadeau den Ball von Steven Lewerenz abluchsen. Der Kieler Mittelfeldspieler traf den Pfosten, den Nachschuss von Ducksch entschärfte Hansa-Keeper Marcel Schuhen (34.). Doch der zweite Treffer fiel noch vor dem Seitenwechsel. Schindler überwand Schuhen mit einem fantastischen Schuss aus 20 Metern direkt unter die Latte (36.). Und Hansa? Hatte bei einem "Schüsschen" von Timo Gebhart den einzigen nennenswerten Abschluss vor der Pause (25.).

Überraschender Treffer von Ziemer

Es deutete wenig darauf hin, dass die Gäste der Partie noch eine Wende geben könnten. Kiel dominierte auch in der zweiten Hälfte und hätte fast das 3:0 erzielt. Ducksch verpasste eine Flanke von Dominick Drexler nur knapp. Doch plötzlich war Hansa wieder im Spiel: Marcel Ziemer bekam nach einem Eckball mit etwas Glück die Chance zum Schuss und verwandelte trocken (63.). Der überraschende Treffer gab den Mecklenburgern ein wenig Auftrieb.Doch Kiel ließ sich nicht entscheidend aus der Spur bringen und blieb auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen.

