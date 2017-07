Stand: 29.07.2017 15:57 Uhr

Benyamina zeigt Nerven - Starkes Hansa spielt 0:0 von Matthias Heidrich, NDR.de

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat dem Auftaktsieg gegen Lotte "nur" ein torloses Remis folgen lassen. Im eigenen Ostseestadion kamen die Mecklenburger am Sonnabend gegen die SG Sonnenhof Großaspach nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev allerdings eine ansprechende Leistung und hätte den zweiten Dreier im zweiten Saisonspiel verdient gehabt. Unglücksrabe war Hansas Stoßstürmer Soufian Benyamina, der zweimal hätte treffen müssen. "Ich bin mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Was aber gut ist, wir haben heute zu Null gespielt. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg", analysierte Dotchev.

Hansa Rostock - Großaspach: Die Höhepunkte Sportclub - 29.07.2017 14:00 Uhr Nur eine Nullnummer, aber trotzdem ein ansprechendes Drittligaspiel. Die Höhepunkte der Partie Hansa Rostock - Großaspach, mit einer tragischen Figur namens Soufian Benyamina.







Rostock bemüht gegen kompakte Großaspacher

2.Spieltag, 29.07.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 0:0



SG Sonnenhof Tore: -:-

Hansa Rostock: Blaswich - Holthaus, Riedel, Hüsing, Nadeau - Fehr (64. Föll) - Wannenwetsch, Owusu (72. Ziemer) - Bischoff - Bouziane, Benyamina (88. Väyrynen)

SG Sonnenhof: Broll - Gehring, Leist, Ö. Özdemir (46. Saliou Sané) - Schiek, Hägele, Bösel, Vitzthum (66. Pelivan) - Sohm, Röttger (80. Binakaj), Gyau

Zuschauer: 11500



Weitere Daten zum Spiel

Großaspach machte es den Hausherren mit seiner defensiv-kompakten Taktik von Beginn an schwer. Die Fünferkette der Gäste in der Rückwärtsbewegung bot kaum Räume für Hansa, das mehr Ballbesitz hatte, zunächst aber keine zwingenden Chancen kreieren konnte. Trotzdem war das Spiel der Mecklenburger im Vergleich zur vergangenen Saison gefällig anzusehen. Defensiv wurden die Gastgeber kaum gefordert. Lediglich der quirlige Joseph-Claude Gyau setzte gelegentlich zu gefährlichen Aktionen an, hatte in der achten Minute mit einem Schuss aus der Distanz auch die beste Möglichkeit für Großaspach. Für die Rostocker strich ein Versuch des guten Jeff-Denis Fehr, der für den verletzten Willi Evseev (Muskelfaserriss) in die Startelf gerückt war, knapp über das Gehäuse (15.). Das Dotchev-Team zeigte sich variabel, streute gegen das Bollwerk der Gäste immer wieder lange Bälle auf Benyamina ein.

Benyamina als tragische Figur

Hansa ließ sich nicht entmutigen, ging beherzt in die zweiten 45 Minuten und hätte früh in Führung gehen müssen. Der starke Mike Owusu steckte den Ball clever auf Benyamina durch. Der Rostocker Angreifer stand auf einmal frei vor Kevin Broll, scheiterte jedoch an dem gut reagierenden Großaspacher Keeper (47.). Bitter für die Mecklenburger, die nun das Tempo erhöhten und die Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten. Benyamina avancierte zum tragischen Helden. In der 65. Minute missglückte Broll ein Abwurf komplett. Der Ball landete genau in den Füßen des Stürmers, doch der lupfte das Spielgerät aus 20 Metern über das leere Tor. Glück hatten die Hausherren in der 75. Minute, als Timo Röttger eine Hereingabe knapp am Hansa-Tor vorbeisetzte. In der Schlussphase konnten die Gastgeber ihr hohes Tempo nicht halten und mussten sich letztlich mit einem Punkt begnügen.

Video 02:41 Dotchev: "Ich bin mit der Leistung zufrieden" Sportclub Mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht: Hansa Rostocks Trainer Pavel Dotchev im Interview nach dem 0:0 im ersten Heimspiel gegen Großaspach. Video (02:41 min)

