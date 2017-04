Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Mit der Europacup-Herrlichkeit ist es an Elbe und Weser aber bald vorbei. Beide Clubs verlieren den Anschluss an die Bundesliga-Spitze. Werders beste Platzierung der vergangenen fünf Jahre ist ein neunter Rang in der Saison 2011/2012. 2016 entgeht Bremen in einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag der Relegation. In selbige muss der HSV gleich zweimal. Der Bundesliga-Dino vermeidet 2014 und 2015 nur mit sehr viel Glück den ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte.