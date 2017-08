Stand: 29.08.2017 22:06 Uhr

HSV leiht Lasogga nach Leeds aus

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Stürmer Pierre-Michel Lasogga gehen ab sofort getrennte Wege - zumindest für ein Jahr. Wie der Club am Dienstagabend mitteilte, wechselt der 25-Jährigen bis zum Sommer 2018 auf Leihbasis zum englischen Zweitligisten Leeds United. "Wir wünschen Pierre alles Gute für die neue Herausforderung in England und drücken die Daumen im Aufstiegsrennen mit Leeds", sagte Sportchef Jens Todt. Zuletzt war der Angreifer beim HSV für zwei Tage freigestellt worden, um die Transferoption zu Leeds United zu überprüfen. Der mit über drei Millionen Euro gut dotierte Vertrag des einstigen 8,5-Millionen-Euro-Zugangs bei den Hamburgern läuft noch bis 2019.

Nur noch Stürmer Nummer vier beim HSV

Der einstige Retter, der den HSV in der Saison 2013/14 mit 13 Toren und dem entscheidenden Treffer im Relegationsspiel bei Greuther Fürth (0:0/1:1) vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt hatte, war zuletzt hinter Bobby Wood, Sven Schipplock und Luca Waldschmidt allenfalls nur noch Stürmer Nummer vier bei den Hamburgern. In den Pflichtspielen dieser Saison kam er noch gar nicht zum Einsatz. Zuletzt hatte HSV-Investor Klaus-Michael Kühne Lasogga als "Flop des Jahrhunderts" verunglimpft.

Wood hat Platz gemacht

In Leeds hatte jüngst ein anderer Wood bereits Platz gemacht - Chris Wood. Der Australier, ebenfalls Mittelstürmer, ist für rund 16 Millionen Euro in die Premier League zum FC Burnley gewechselt. Die Gerüchte, dass Lasogga Woods Nachfolger werden könnte, hielten sich schon seit Wochen.

Zwei alte Bekannte in Leeds

Trainer in Leeds ist ein alter Bekannter, ein Kenner der Bundesliga: Thomas Christiansen spielte von 2001 bis 2006 für den VfL Bochum und Hannover 96. 2003 wurde der Däne, der auch einen spanischen Pass hat, beim VfL Torschützenkönig. Seit Mitte Juni ist der 44-Jährige Trainer in Leeds. Lasogga wäre nicht der erste Spieler, den Christiansen aus Deutschland holt. Kurz nach seinem Antritt lotste er bereits Felix Wiedwald nach West Yorkshire. Bei Werder Bremen hatte der Torhüter trotz einer starken Rückrunde unter Alexander Nouri keine Zukunft, in Leeds hat der 27-Jährige in vier Partien schon dreimal zu null gespielt und damit großen Anteil an Rang drei, mit dem Leeds in die Länderspielpause gegangen ist.

