Stand: 25.10.2017 11:40 Uhr

HSV beendet Geschäftsjahr mit dickem Minus

Der Hamburger SV hat die zurückliegende Bundesliga-Saison mit einem dicken Minus von 13,4 Millionen Euro abgeschlossen. Dies geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen für die Spielzeit 2016/17 hervor, die der Club am Mittwoch auf seiner Homepage veröffentlichte. Die Verbindlichkeiten der HSV Fußball AG belaufen sich damit auf 105,5 Millionen Euro und haben einen Höchststand erreicht (zuletzt 75,1 Millionen Euro). Ein großer Teil davon sind Kredite, die Investor Klaus-Michael Kühne gegeben hat. Die Umsatzerlöse von 122,1 Millionen Euro waren im Vergleich zum Vorjahr (123,0) leicht rückläufig.

Damit landeten die Hanseaten zum siebten Mal in Folge in den roten Zahlen, der Verlust ist deutlich höher als in der vorvergangenen Saison (0,2 Millionen Euro). Nur im Geschäftsjahr 2014/15 war die Bilanz mit dem Rekordminus von 16,9 Millionen Euro noch schlechter ausgefallen.

HSV finanziell schwer angeschlagen 25.10.2017 12:41 Uhr Autor/in: Britta Kehrhahn Dem Hamburger SV geht es finanziell schlecht: 13,4 Millionen Euro - das ist das Bilanzminus. Die Gesamt-Verbindlichkeiten sind auf über 105 Millionen Euro angestiegen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Winter erneut in den Kader investiert

HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein nannte den "umfangreichen Kaderumbruch" im Sommer 2016, der "zu erhöhten Personalaufwendungen führte", als einen der Gründe für das Ergebnis. Über 30 Millionen Euro wurden damals investiert. Die damit verbundene Erwartung einer Verbesserung in der Bundesliga "und somit einer Einnahmensteigerung in den folgenden Spielzeiten bei der Verteilung der Fernsehgelder wurde indes nicht erreicht", so Wettstein.

Weitere Informationen Kühne: "Für mich ist erst mal Schluss" Schlechte Nachrichten für den HSV: Investor Klaus-Michael Kühne möchte den Bundesligisten nicht weiter unterstützen. "Für mich ist erst mal Schluss", erklärte der Unternehmer in einem Interview. (Vom 19.09.2017) mehr

Zudem habe man entgegen der Planung im Winter 2016/17 erneut in den Kader investieren müssen. "Dies, zusammen mit den personellen Wechseln im Trainerstab und im Vorstand, hat dann zu einem gegenüber der Planung erhöhten Jahresfehlbetrag geführt", sagte Wettstein in einem Interview auf der HSV-Homepage. Abfindungszahlungen kassierten der entlassene Coach Bruno Labbadia sowie Ex-Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer und dessen Stellvertreter Joachim Hilke.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 plant die HSV Fußball AG mit Umsatzerlösen von Euro 129,0 Millionen Euro und einem ausgeglichenen Ergebnis nach Steuern. Wettstein räumte aber ein, das das schwierig werden könnte. Ganz schwierig wird es 2019: Dann muss der HSV die Fananleihe von gut 17 Millionen Euro zurückzahlen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 25.10.2017 | 12:25 Uhr