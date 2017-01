Stand: 28.01.2017 15:49 Uhr

VfL siegt im Derby dank Wriedt und Rüzgar von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück bleibt im Aufstiegsrennen in einer aussichtsreichen Position: Das Team von Trainer Joe Enochs besiegte am Sonnabend im Derby Preußen Münster verdient mit 3:0 (1:0). Der VfL tat sich vor der Pause schwer gegen das Kellerkind aus Westfalen, steigerte sich aber nach dem Wechsel und verdiente sich so den Erfolg. Matchwinner bei dem Sieg, der etwas zu hoch ausfiel, waren die beiden Osnabrücker Stürmer Kwasi Okyere Wriedt und Neuzugang Kemal Rüzgar. Beide glänzten als Vorbereiter und Torschützen, Wriedt traf beim Rückrundenauftakt zweimal. Die Partie, die von einem Hochsicherheitsspiel zu einem Sicherheitsspiel herabgestuft worden war, blieb auf den Rängen vor 13.487 Zuschauern weitgehend friedlich. Enochs zeigte sich sehr zufrieden mit seinem Team: "Die Mannschaft funktioniert einfach", freute er sich im NDR Fernsehen.

Osnabrück - Münster: Highlights und Reaktionen Sportclub - 28.01.2017 13:55 Uhr Zum Rückrundenauftakt in der Dritten Liga siegte der VfL Osnabrück im Derby gegen Preußen Münster mit 3:0. Die Höhepunkte der Partie und Reaktionen.







Wriedt macht VfL-Fans glücklich

20.Spieltag, 28.01.2017 14:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 3:0



Pr. Münster Tore: 1:0 Wriedt (37.) 2:0 Rüzgar (57.) 3:0 Wriedt (63.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah, Willers, Dercho - Heider, B. Schulz, Syhre, Hohnstedt (87. Arslan) - Wriedt (86. K. Engel), Rüzgar (76. S. Tigges)

Pr. Münster: Schulze-Niehues - Tritz, Kittner, Mai, Al-Hazaimeh - Wiebe, Rizzi - Rühle, C. Müller (46. Warschewski), Tekerci (73. Grimaldi) - Aydin

Zuschauer: 13487



Weitere Daten zum Spiel

Enochs veränderte wegen der Sperre von Jules Reimerink und nach dem Saison-Aus von Kapitän Halil Savran seine Startelf auf zwei Positionen: Michael Hohnstedt begann links im Mittelfeld und der von Fortuna Düsseldorf II ausgeliehene Rüzgar stürmte an der Seite von Wriedt. Zu Beginn übernahmen die Gäste das Kommando und kamen schon nach sieben Sekunden zum ersten Torschuss durch Sinan Tekerci. Wenig später setzte Mirkan Aydin einen Kopfball knapp oben links neben den Kasten des VfL-Keepers Marius Gersbeck (3.). Da Preußen auch in der Defensive diszipliniert arbeitete, tat sich Osnabrück schwer, Akzente im Spiel nach vorn zu setzen. So dauerte es bis zur 23. Minute, bis Wriedt per Schlenzer erstmals aussichtsreich auf das gegnerische Tor schoss. Bezeichnenderweise führte ein Abwehrfehler schließlich zur VfL-Führung: Preußen-Verteidiger Sebastian Mai vertändelte den Ball in der eigenen Hälfte, Marc Heider setzte Rüzgar rechts im Strafraum ein und dessen Hereingabe verwertete "Ochi" Wriedt eiskalt (36.). Durch den etwas schmeichelhaften Treffer verloren die Münsteraner den Faden. Mit dem 1:0 für Osnabrück ging es in die Kabinen.

Sturmduo sichert den Sieg

Nach dem Wechsel setzte der VfL alles daran, sich die Führung zu verdienen: Nach einer Preußen-Chance durch Tobias Warschewski (48.) zog Wriedt aus 25 Metern ab, doch Münsters Keeper Max Schulze Niehues parierte (49.). Acht Minuten später profitierte Wriedt erneut von einem Patzer von Mai, der ihn mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ziehen ließ, und bediente Rüzgar mustergültig. Der Türke vollstreckte im zweiten Anlauf zum 2:0 - die Torpremiere im ersten Spiel für die Lila-Weißen (57.). Zwei Minuten später hätte Rüzgar fast auf 3:0 erhöht, doch er traf völlig frei vor Schulze Niehues den Ball nicht richtig. Dies blieb Wriedt, dem "Mann des Spiels", vorbehalten: Nazim Sangaré brachte den Ball lang und hoch von der linken Seite in den Strafraum und Wriedt traf per Direktabnahme aus sieben Metern - ein Klasse-Tor und der achte Saisontreffer (63.)! Danach war die Partie praktisch entschieden. Die Gäste bäumten sich auf, doch ein Kopfball von Warschewski strich über das Tor (76.). Enochs wechselte kurz vor dem Ende Rückkehrer Konstantin Engel ein (86.), doch das war bereits Teil der Feierlichkeiten an der Bremer Brücke.

