Stand: 02.02.2017 12:41 Uhr

Holstein Kiel bläst zum Zweitliga-Angriff

Als Ralf Becker im vergangenen Jahr seinen Dienst als Manager bei Holstein Kiel antrat, gab er als mittelfristiges Ziel den Aufstieg in die Zweite Liga aus. In drei Jahren sei das machbar. Doch eigentlich könnte es auch gern ein bisschen früher klappen. Zwar gab es zum Jahresauftakt beim FSV Frankfurt nur ein 0:0, aber der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt trotzdem nur vier Zähler. Auch deshalb sind die "Störche" am Ende der Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. In Ilir Azemi kommt aus Fürth ein Zweitliga-erfahrener Mittelstürmer. Der Kosovare, der die Franken 2013/2014 mit 14 Toren in die Relegation gegen den HSV schoss, hatte nach langer Verletzungspause einige Angebote. "Holstein Kiel war der Verein, der sich am meisten um mich bemüht hat", zitierten die Kieler den 24-Jährigen in einer Mitteilung und fügten hinzu: Azemi "freue sich sehr darauf, der KSV in der Rückrunde bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen". Also mit Azemi zum Aufstieg?

Der Neue könnte schnell in die Startformation rutschen. Am Sonnabend empfängt Holstein den punktgleichen VfR Aalen zum Verfolgerduell, der Sportclub zeigt die Partie in einer Konferenz im NDR Fernsehen und im Livestream.

So könnte die KSV Holstein spielen





















Neue Ziele bringt der Winter

Markus Anfang, der von Becker als Nachfolger von Karsten Neitzel verpflichtet worden ist, hat mittlerweile 15 Drittliga-Partien auf der Kieler Trainerbank verbracht. Sein Team wollte er vom ersten Tag an offensiv spielen lassen. Ganz auf Linie sprach der 42-Jährige zunächst von der Zweiten Liga in ein paar Jahren. Nach dem letzten Hinrundenspiel beim Halleschen FC (0:0) und einem dicken Lob von Gegner-Trainer Rico Schmidt ("Kiel ist eine der stärksten Mannschaften der Liga") ging aber auch Anfang verbal in die Offensive - zumindest ein bisschen: "Wir hören jede Woche das Gleiche. Mittlerweile glaube ich auch, dass wir eine starke Mannschaft sind." Becker hatte zuvor allerdings bereits festgestellt, "dass wir in dieser Liga vor keinem Gegner Angst haben müssen".

Insgesamt vier Neuzugänge im Januar

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Wer kommt, wer geht? Das Wechsel-Karussell in der Dritten Liga dreht sich. Der Überblick über alle Transfers bei den Nordvereinen zur und während der Saison 2016/2017. mehr

In der Winterpause gingen die Verantwortlichen bei der KSV die Schwachstellen im Kader an. In elf der 19 Partien war den Kielern maximal ein Treffer gelungen, achtmal waren sie sogar ohne Treffer geblieben. Deshalb holte Becker Marvin Ducksch vom FC St. Pauli. Der 22 Jahre alte Stürmer aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund hat schon insgesamt 16 Tore in der Ersten, Zweiten und Dritten Liga verbucht. Außerdem sollte Außenbahnspieler Christopher Lenz von Union Berlin das Spiel über den Flügel ankurbeln. Kurz bevor sich das Transferfenster schloss, entschied sich dann noch Milad Salem für einen Wechsel zum FSV Frankfurt. Zudem stellte sich eine Verletzung Duckschs als hartnäckiger als erwartet heraus. Becker reagierte prompt und legte mit Azemi und dem Außenbahntalent Joel Gerezgiher von Eintracht Frankfurt nach. Allerdings zog sich Gerezgiher prompt einen Außenband- und Kapselriss im Sprunggelenk zu und fällt wohl sechs Wochen aus. Gegen Aalen sollte trotzdem der erste Sieg 2017 her, sonst könnte es mit dem Aufstieg doch länger dauern.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.02.2017 | 13:55 Uhr