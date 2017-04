Stand: 20.04.2017 11:00 Uhr

Holstein Kiel: "Crunch-Time" gegen Chemnitz

"Crunch-Time" heißt es im Basketball, wenn die letzten Minuten eines Spiels anbrechen und es um Sieg oder Niederlage geht. Für Holstein Kiel startet am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (14 Uhr / Der Sportclub überträgt live im TV und bei NDR.de) die "Crunch-Time" im Aufstiegsrennen der Dritten Liga. Ein Sieg gegen den Tabellenachten ist für die drittplatzierten "Störche" am fünftletzten Spieltag fast schon Pflicht. Denn danach stehen für die Kieler die schwere Auswärtspartie beim Zweiten Regensburg, das Nordduell zu Hause gegen Hansa Rostock sowie der Auftritt beim direkten Verfolger Sonnenhof Großaspach an.

Anfang: "Verschließen uns nicht dem kurzfristigen Erfolg"

Bei den Norddeutschen steht das Wort "Aufstieg" offiziell auf dem Index. Vor allem bei Trainer Markus Anfang. Der spricht lieber von einer "positiven Entwicklung" und hofft, "dass wir irgendwann einmal an den Punkt kommen, um an die Tür zur Zweiten Liga anzuklopfen". Dass sein Team dies bereits tut, weiß auch der Coach. Direkt sagen möchte er es nicht. Nur so viel: "Wenn wir den kurzfristigen Erfolg erzielen können, dann verschließen wir uns dem nicht."

Zweitliga-Rückkehr nach 36 Jahren?

Unzweifelhaft stehen die seit acht Partien ungeschlagenen Schleswig-Holsteiner (vier Siege und vier Unentschieden) vor der historischen Chance, erstmals seit 36 Jahren wieder in der zweithöchsten deutschen Liga vorstellig zu werden. Zuletzt spielten die "Störche" 1981 so hoch, damals noch in der Nordgruppe der zweigleisigen Zweiten Bundesliga.

