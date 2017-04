Stand: 29.04.2017 16:01 Uhr

Rostock verliert unnötig gegen Wehen Wiesbaden

Am viertletzten Spieltag der Saison wollte Fußball-Drittligist Hansa Rostock mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden auch die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen - allein: daraus wurde nichts. Zwar führten die Mecklenburger am Sonnabend bis zur 82. Minute durch einen Treffer von Stephan Andrist mit 1:0, doch drei späte Treffer der Gäste besiegelten eine völlig unnötige Niederlage für die Mannschaft von Trainer Christian Brand. Aus den restlichen drei Ligaspielen in Kiel (Amaury Bischoff fehlt dann wegen einer Gelb-Sperre), gegen Erfurt und in Chemnitz benötigt Rostock noch zwei Punkte, um den Klassenverbleib endgültig perfekt zu machen.

Hansa startet offensiv und erfolgreich

35.Spieltag, 29.04.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:3



SV Wehen W. Tore: 1:0 Andrist (9.) 1:1 P. Funk (82.) 1:2 Schäffler (90.) 1:3 P. Breitkreuz (90.+2)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Erdmann (61. Gardawski), Bischoff - Andrist, Quiring (86. Benyamina), Jänicke - Ziemer (68. Gebhart)

SV Wehen W.: Kolke - V. Kovac, Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Pezzoni, P. Funk (90. Nyarko) - P. Müller (58. Schwadorf), Lorenz - Mayer (72. P. Breitkreuz), Schäffler

Zuschauer: 11000



Weitere Daten zum Spiel

Der FC Hansa lief gegen Wiesbaden mit der Startelf aus der Partie bei Werder Bremen II (2:0) auf. Die von Beginn an offensive Ausrichtung machte sich für die Gastgeber früh bezahlt: Nach einer Flanke von Maximilian Ahlschwede überwand Andrist Gäste-Keeper Markus Kolke mit einem Kopfball aus der Strafraummitte (9.). Nach dem Treffer zum 1:0 entwickelte sich im Ostseestadion eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten: Zunächst wehrte Hansa-Keeper Marcel Schuhen einen Schuss von Patrick Mayer ab (15.), dann verpasste Rostocks Tobias Jänicke zweimal das mögliche 2:0 (16., 27.). Sascha Mockenhaupt (29.) und Patrick Funk (30.) kamen jeweils nach Ecken zu weiteren Chancen für den SVWW, nutzten diese aber ebenfalls nicht. Nach einem nicht anerkannten Abseitstor des Gäste-Stürmers Mayer (39.) ging es mit der knappen Hansa-Führung in die Kabinen.

Die Gäste belohnen sich spät

Auch nach dem Seitenwechsel blieben beide Teams ihrem offensiven Spielstil treu, sodass die 10.700 Zuschauer jede Menge weitere spannende Szenen in den Strafräumen sahen: In der 50. Minute klärte Hansa-Innenverteidiger Marcus Hoffmann einen Mayer-Schuss auf der Linie, auf der anderen Seite ließ Jänicke seine Torchancen Nummer drei und vier aus (51., 53.). Die Gäste vergaben zwar durch Philipp Müller (55.) und Marc Lorenz (57.) zunächst ebenfalls zwei weitere Möglichkeiten, kamen dann aber doch noch zum späten und verdienten Ausgleich: Nach einem Steilpass in den Strafraum traf Funk (82.) zum 1:1. Doch das war aus Sicht des SVWW erst der Anfang: Manuel Schäffler (90.) und in der Nachspielzeit der eingewechselte Patrick Breitkreuz sorgten mit ihren Treffern noch für den Auswärtserfolg der Hessen.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 29.04.2017 | 18:05 Uhr