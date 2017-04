Stand: 23.04.2017 21:11 Uhr

Wegen Pyro-Vorfällen: Fan will HSV verklagen

Das massive Zünden von Pyrotechnik während des Heimspiels gegen den SV Darmstadt wird für den Hamburger SV ein Nachspiel haben. Neben der zur erwartenden Strafe durch das DFB-Sportgericht will ein 20 Jahre alter HSV-Fan, der den Vorfall auf der Nordtribüne am Sonnabend hautnah miterlebt hat, gegen den Bundesligisten klagen, der seiner Meinung nach die Sicherheit der Fans nicht garantiere. "Das war das schlimmste Ereignis, was ich in einem Fußballstadion je erlebt habe. Ich habe keine Luft mehr bekommen, mir wurde schlecht und meine Augen haben getränt", berichtete der 20-Jährige, der nicht namentlich genannt werden möchte, NDR 90,3.

Rauch-Töpfe und Böller gezündet

HSV-Fan: "Ich habe keine Luft mehr bekommen" NDR 90,3 - Sportplatz - 23.04.2017 18:45 Uhr Autor/in: Kehrhahn, Britta / Steins, Nicole Kurz nach Anpfiff musste das HSV-Spiel gegen Darmstadt unterbrochen werden. Der Grund: Böller und Rauchbomben. Ein Fan des Vereins schildert NDR 90,3, was er im Stadion erlebte.







Was war passiert? Kurz nach Anpfiff der Partie im Volksparkstadion brannten im HSV-Fanblock mehrere Rauch-Töpfe und Böller wurden gezündet. Die Partie musste wegen der starken Rauchentwicklung für knapp vier Minuten unterbrochen werden. Nach Angaben des 20 Jahre alten Fans nutzten einige HSV-Anhänger den Schutz eines entrollten Banners, um sich zu vermummen und die Rauch-Töpfe zu zünden. Sofort war überall Rauch. "Ich bin dann ganz schnell nach oben und habe jeden, der normalerweise für die Sicherheit zuständig ist, angesprochen und nachgefragt, wann der Wahnsinn endlich aufhört. Aber keiner wollte mir irgendetwas sagen oder hat irgendwie darauf reagiert", so der 20-Jährige, der auch gegen den Ordnungsdienst und die Fan-Gruppierung, die diese pyrotechnischen Aktionen seiner Ansicht nach ganz gezielt plant, klagen will.

"Wer einen Böller wirft, will dem HSV bewusst schaden"

"Das darf uns nicht passieren, dass Rauch-Töpfe ins Stadion gelangen. Es wird Gespräche geben", sagte Clubchef Heribert Bruchhagen NDR 90,3. Der Vorstandsvorsitzende reagierte mit Unverständnis auf die Vorfälle: "Es ist mir angesichts der Vorkommnise der letzten Zeit völlig unverständlich, wie unsensibel von Teilen der Fans vorgegangen wird. Wer einen Böller wirft, will dem HSV bewusst schaden." Auch einige Spieler äußerten sich kritisch. "Wir erwarten Unterstützung von den Fans. Aber das war natürlich übertrieben", sagte Kapitän Gotoku Sakai.

Dritter Vorfall dieser Art 2017

Nicht ausgeschlossen, dass er und seine Kollegen in einem der zwei verbleibenden Heimspiele am 7. Mai gegen Mainz und am 20. Mai gegen Wolfsburg vor einer halbleeren Nordtribüne um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Die Vorfälle während des Darmstadt-Spiels waren die dritten dieser Art in diesem Jahr. Auch beim Heimspiel gegen Hertha BSC und während der Pokalpartie gegen Köln hatten HSV-Anhänger Pyrotechnik gezündet.

