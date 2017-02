Stand: 27.02.2017 13:56 Uhr

HSV gegen Gladbach wieder mit "anderem Gesicht"?

Der HSV leckt seine Wunden. Niederlagen in München kennen sie in Hamburg zur Genüge. Nach der auch in der Höhe verdienten 0:8-Pleite konnte das Team von Trainer Thomas Gisdol aber auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Gisdol kündigte an, "deutlich darüber zu sprechen". Die einzige positive Nachricht: Der HSV kann schon am Mittwoch (18.30 Uhr/im Audio-Livestream) im Viertelfinale des DFB-Pokals Wiedergutmachung leisten. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", hatten die mitgereisten HSV-Fans trotzig skandiert. Das Traumziel ist für den HSV nur noch zwei Siege entfernt. "Wir wollen dem Verein und den Fans das Pokal-Halbfinale schenken", betonte Torhüter René Adler, der gegen die Bayern in seiner Karriere noch nie gewonnen und bereits 50 Gegentore kassiert hat.

Schuss vor den Bug zur rechten Zeit?

Womöglich war das 0:8 aber auch der berühmte Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. In den neun Partien zuvor war der HSV mit seiner Punktausbeute (16) hinter dem FC Bayern der erfolgreichste Club der Liga. Gleichzeitig ist die Abstiegsgefahr noch lange nicht gebannt. Nach Spieltag 22 rangieren die Hamburger wieder auf Rang 16. "Aufarbeiten, abhaken, am Mittwoch geht's weiter", richtete auch Lewis Holtby im NDR Hörfunk den Blick schnell nach vorne. "Wir haben keine fünf Spiele verloren. Gegen Gladbach wollen wir das wiedergutmachen."

"Wieder ein anderes Gesicht zeigen"

Der Pokal kommt gerade recht. In den drei bisherigen Runden schafften es die Hamburger, dreimal zu null zu spielen. Der 2:0-Erfolg im Achtelfinale gegen den 1. FC Köln war der wohl souveränste Auftritt des HSV seit Langem. Vielleicht ist Sportchef Jens Todt auch deshalb davon überzeugt, dass sein Team gegen Gladbach "wieder ein anderes Gesicht zeigen wird". Gisdol nannte es eine Stärke der Mannschaft, sich von Rückschlägen nicht umwerfen zu lassen.

Wieder mit Müller, Wood und Papadopoulos?

Sportlich kann der Coach wohl wieder aus dem Vollen schöpfen. Schon in München war der gegen Freiburg (2:2) noch schmerzlich vermisste Nicolai Müller zurückgekehrt - und spielte nach Verletzung und Krankheit zumindest eine Stunde. Gegen Gladbach steht auch Sturmspitze Bobby Wood wieder zur Verfügung und selbst bei Kyriakos Papadopoulos sieht es gut aus. Der griechische Innenverteidiger, der an einer Zerrung in der Schulter laborierte, nahm am Montag wieder am Mannschaftstraining teil.

Kurioser Spielplan für M'Gladbach

Für die Borussia ist das Viertelfinale übrigens der Startschuss für zwei Wochen in Blau und Weiß. Vom 1. bis zum 16. März lauten die Gegner HSV, Schalke 04, Schalke 04, HSV und Schalke 04. Die Ansetzungen in DFB-Pokal, Bundesliga und Europa League machen es möglich. Bei HSV-Fans könnten Erinnerungen an grün-weiße Wochen im Frühjahr 2009 wachwerden, als die Hamburger im Pokal und in der Europa League gegen Werder Bremen ihr blaues Wunder erlebten. Ob bei den "Fohlen" ob der Eintönigkeit Langeweile eintritt? Selbst wenn, am 19. März ist es damit auf jeden Fall vorbei. Dann steht das Heimspiel gegen die Bayern an.

