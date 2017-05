Stand: 13.05.2017 15:18 Uhr

Aufstieg! Kiel nach 36 Jahren wieder zweitklassig von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der große Traum hat sich für Holstein Kiel erfüllt: Die Schleswig-Holsteiner machten am Sonnabend mit dem 1:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach nach 36 Jahren Abstinenz die Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt. Marvin Ducksch erzielte das Tor des Tages (31.) für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang. Der Jubel kannte anschließend keine Grenzen. Fast alle der mehr als 1.000 mitgereisten Fans stürmten auf den Rasen und feierten mit den Holstein-Profis. "Die ganze Stadt, die ganze Mannschaft hat sich das verdient. Was für ein geiler Tag", jubelte Kapitän Rafael Czichos. "Wir werden jetzt feiern und trinken", kündigte Kiels Sportchef Ralf Becker an. Dominick Drexler dachte auch an den zu Saisonbeginn beurlaubten Trainer Karsten Neitzel: "Das ist auch für Dich, Karsten."

Holstein: Duckschs Tor zur Zweiten Liga Sportclub - 13.05.2017 13:30 Uhr Holstein Kiel siegt in Großaspach mit 1:0 und steigt in die Zweite Liga auf. Der entscheidende Treffer von Marvin Ducksch im Video.







Ducksch vollendet tolle Kombination

37.Spieltag, 13.05.2017 13:30 Uhr

SG Sonnenhof

SG Sonnenhof 0:1



Holstein Kiel Tore: 0:1 Ducksch (32.)

SG Sonnenhof: Broll - Schiek, Leist, Gehring, Lorch (73. Osei Kwadwo) - M. Krause, Hägele, Jüllich - Sohm, L. Röser (73. Röttger), Binakaj (58. Maria)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Czichos, Schmidt, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, Drexler (88. Fetsch), A. Bieler, Lewerenz (71. Janzer) - Ducksch (75. Hoheneder)

Zuschauer: 2800



Weitere Daten zum Spiel

Zum zwölften Mal in Folge blieb Holstein ungeschlagen und zeigte dabei nicht den Hauch von Nervosität. Die "Störche" drückten Großaspach in die eigene Hälfte und hatten schon nach einer halben Minute die erste Chance. Dominick Drexler setzte allerdings einen Kopfball aus kurzer Distanz über das Tor. Zwar konnten sich die Gastgeber etwas vom Druck befreien und hatten bei einem missglückten Kopfballversuch von Lucas Röser auch eine gute Gelegenheit (18.). Doch die überlegene Mannschaft war die KSV Holstein mit ihrem variablen Spiel über die Außen. Der Führungstreffer von Ducksch demonstrierte die ganze Klasse der "Störche": Kingsley Schindler bediente Drexler am Strafraum, Traumpass auf Ducksch, der mit einem eleganten Lupfer vollendete (31.). Vier Minuten später hätte der vom FC St. Pauli ausgeliehene Stürmer sogar das 2:0 auf dem Fuß, spitzelte den Ball aber am Ziel vorbei.

Großaspach ohne nennenswerte Gegenwehr

Großaspach leistete nur noch überschaubare Gegenwehr und gestattete Kiel eine Menge Raum zum Kombinieren. Ducksch hatte zwei weitere große Gelegenheiten, scheiterte aber beide Male am gut reagierenden SG-Keeper Kevin Broll (58./60.). Die KSV Holstein konnte es verkraften, zumal Verfolger Magdeburg in Aalen (2:2) schwächelte. Jeder im Stadion spürte: Heute wird nichts mehr schiefgehen für die Schleswig-Holsteiner. Zu souverän beherrschten sie das Geschehen. Die Fans konnten sich also ausgiebig auf den langersehnten Moment vorbereiten, an dem der Aufstieg feststehen würde. Um exakt 15.18 Uhr war es soweit: Schiedsrichter Sören Storks (Velen) pfiff die Partie ab und gab somit gleichzeitig den Anpfiff zu einer langen Kieler Party-Nacht.

