Andrist vom Punkt - Hansa holt Remis gegen FCM von Thorsten Schettle, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist mit einem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Sachsen-Anhalt geriet das Team zunächst in Rückstand, ein verwandelter Strafstoß von Stephan Andrist rettete letztlich vor der Saisonrekordkulisse von 20.400 Zuschauern das verdiente Remis. 45 Zähler seien notwendig, um die Klasse zu halten, hatte Brand zuvor verkündet. Der "Hansa-Kogge" fehlen zu dieser Marke aktuell nur noch zwei Zähler. Zehn Punkte auf einen Abstiegsplatz sind allerdings nach 33 Spieltagen ein hervorragendes Polster. "Wir hätten das Spiel vor der Pause entscheiden müssen", ärgerte sich Trainer Christian Brand nach dem Spiel.

Rostock - Magdeburg: Die Tore und Reaktionen Sportclub - 15.04.2017 13:55 Uhr Autor/in: Wilfred Hark Hansa Rostock hat gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg einen weiteren Punkt gegen den Abstieg geholt. Die Tore und Hansa-Trainer Christian Brand im Interview.







Henn zurück in der Anfangself

33.Spieltag, 15.04.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:1



FC Magdeburg Tore: 0:1 Beck (68.) 1:1 Andrist (78., Handelfmeter)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda - Gardawski (67. Bischoff), Erdmann - Andrist, Jänicke, Quiring (76. Holthaus) - Ziemer (60. Väyrynen)

FC Magdeburg: Zingerle - Handke, Puttkammer, Hammann - Butzen (90. Razeek), Löhmannsröben, Sowislo, M. Niemeyer - T. Chahed (83. Schiller), Schwede - Beck (82. Düker)

Zuschauer: 20400



Mit den Siegen gegen Duisburg und in Mainz im Rücken hatte Brand eine klare Parole ausgegeben. "Wir werden Vollgas nach vorne spielen", sagte der Coach, der nach dessen überstandener Beckenprellung wieder auf Innenverteidiger Matthias Henn setzen konnte. Tatsächlich bestimmten die Mecklenburger in der Anfangsphase das Geschehen, die erste Torchance hatten jedoch die Gäste: Kapitän Michael Sowislo platzierte einen Kopfball knapp neben den linken Pfosten (14.). Hansa ließ sich nicht beirren, sondern wirkte weiter spielfreudig und selbstbewusst. Folgerichtig hatten auch die Norddeutschen ihre ersten beiden Möglichkeiten - jeweils durch Stephan Andrist. Zunächst lief der Rechtsaußen, steil geschickt von Marcel Ziemer, auf das Magdeburger Tor zu, scheiterte in leichter Bedrängnis aber an Leopold Zingerle (19.). Eine Minute später war der FCM-Torwart erneut zur Stelle, Christopher Quiring hatte zuvor präzise geflankt und Ziemer per Kopf auf Andrist abgelegt.

Magdeburg brachte anschließend mehr Sicherheit in seine Aktionen und besaß durch Tobias Schwede (33.) eine weitere gute Möglichkeit, die Marcel Schuhen im kurzen Eck entschärfte. Der FCM erarbeitete sich nun ein leichtes spielerisches Übergewicht, insgesamt verflachte das Spiel allerdings zusehends. Weitere nennenswerte Abschlüsse blieben aus, zwangsläufig ging es torlos in die Pause.

Andrist egalisiert vom Punkt

Auch nach Wiederanpfiff fehlte zunächst der Schwung, Torgefahr entwickelten beide Teams erst wieder nach einer Stunde Spielzeit. Tarek Chahed tauchte als erster in aussichtsreicher Position im Hansa-Strafraum auf, scheiterte allerdings an Schuhen (60.). Auf der Gegenseite brachte Andrist den letzten Pass nicht zum eingewechselten Tim Väyrynen (64.), ehe die kalte Dusche für die Hausherren folgte. Schuhen leistete sich einen Abwurf zum Gegner, und nur wenige Augenblicke später bediente Sowislo Teamkollege Christian Beck im Zentrum. Der FCM-Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete zur Gäste-Führung (68.).

Magdeburg hatte nun die Trümpfe in der Hand, doch es sollte noch eine Wendung geben. Einen Schuss von Andrist wehrte Schwede nach Wahrnehmung von Schiedsrichter Wolfgang Stark regelwidrig mit dem Arm ab. Alle Proteste der Gäste nutzten nichts, die Konsequenz lautete Platzverweis für Schwede und Strafstoß für Hansa. Andrist trat an und verwandelte sicher zum 1:1 (78.). Der entscheidende Punch - Fabian Holthaus hatte noch das 2:1 auf dem Fuß (80.) - sollte Rostock anschließend nicht mehr gelingen.

