Kartoffeltomaten selbst züchten

Es klingt kurios, aber für viele Gärtner auch ziemlich verlockend: Tomaten und Kartoffeln lassen sich durch Veredelung in einer Pflanze kombinieren, sodass man gleichzeitig Kartoffeln und Tomaten von ihr ernten kann. Am oberen Teil der Pflanze wachsen die Tomaten und an den Wurzeln die Kartoffeln. Die Pflanzen werden seit einiger Zeit unter den Namen Kartoffeltomate, Tomoffel oder Tomtato angeboten.

Mit wenig Aufwand Tomoffeln züchten

Im April und Mai gibt es Kartoffeltomaten-Pflanzen im Gartenfachhandel zu kaufen, wer Lust hat, kann es aber auch selbst mit der Veredelung versuchen. Viel Zubehör ist nicht notwendig - nur ein paar Pflanztöpfe, Gartenerde, ein scharfes, sauberes Messer und ein paar Wäscheklammern. Gerade für den Gemüseanbau auf kleinstem Raum sind die veredelten Pflanzen eine tolle Möglichkeit für großen Ertrag. Die veredelte Tomate bringt nämlich 30 bis 40 Prozent mehr Ertrag als eine nicht veredelte Pflanze.

