Live aus der Elbphilharmonie: Into Iceland

Wer Island noch immer nur mit vulkanischen Landschaften, Geysiren und einer sympathisch motivierten Fußballmannschaft verbindet, hat etwas verpasst. Die Musikszene der Insel boomt. Über den Pianisten Víkingur Ólafsson etwa urteilte die Fachzeitschrift "Piano News": "Ein immenses Talent, den muss man gehört haben." Esa-Pekka Salonen und Víkingur Ólafsson stellen im Rahmen des dreitägigen Festivals "Into Iceland" beim NDR Elbphilharmonie Orchester neue Musik aus Island und Klassiker des 20. Jahrhunderts vor.

Neue Musik aus Island

Auch eine Uraufführung gibt es in den Konzerten zu erleben: Bei dem isländischen Komponisten Haukur Tómasson hat der NDR gemeinsam mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra ein Klavierkonzert in Auftrag gegeben. Es wird flankiert von "Aeriality", einem Werk der isländischen Komponistin Anna Thórvaldsdóttir, sowie von Charles Ives' eindrücklicher Raumkomposition "The Unanswered Question" und Igor Strawinskys farbenfrohem Ballett "Der Feuervogel".

Surreal wie das Nordlicht

Unter den isländischen Komponisten sind Anna Thórvaldsdóttir und Haukur Tómasson die derzeit wohl profiliertesten. Tómasson nennt unter den Komponisten, die ihn beeinflussten, Igor Strawinsky an erster Stelle. Und über die Musik von Thórvaldsdóttir schrieb die Wochenzeitung "Die Zeit", sie sei so "surreal wie das Nordlicht". Ihr Stück "Aeriality" gibt davon einen guten Eindruck: "Aeriality meint den Zustand des durch die Luft Gleitens mit nichts, was Halt gibt", erklärt die Komponistin. "Die Musik beschreibt diesen Zustand totaler Freiheit - und das Unbehagen, das damit verbunden ist."

Das Programm Solist: Víkingur Ólafsson, Klavier

Ltg.: Esa-Pekka Salonen



Charles Edward Ives: The Unanswered Question

Anna Thorvaldsdóttir: Aeriality

Haukur Tómasson: Klavierkonzert (Uraufführung, gemeinsames Auftragswerk des NDR und des Los Angeles Philharmonic Orchestra)

Igor Strawinsky: Der Feuervogel, vollständige Ballettmusik



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg.

