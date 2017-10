Stand: 16.10.2017 20:05 Uhr

Totschlag im "Joy": Tatverdächtiger ist gefasst

Eineinhalb Monate nach einer tödlichen Schlägerei in einem Club in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Bundespolizei in Konstanz am Montag mitteilte, hat sie am Sonntagabend den gesuchten 22-Jährigen an der Schweizer Grenze festgenommen. Der Mann soll am ersten Septemberwochenende frühmorgens in der Diskothek "Joy" im Kirchweg in Henstedt Ulzburg einen gleichaltrigen grundlos zu Boden geschlagen haben.

Bundespolizei nimmt mutmaßlichen "Joy"-Totschläger fest NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.10.2017 22:00 Uhr Autor/in: Janine Artist Die Polizei hat einen Mann gefasst, der im September in einer Diskothek einen anderen Besucher so brutal zusammen geschlagen haben soll, dass dieser an den schweren Verletzungen starb.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zöllnern fällt der Mann auf

Bereits am Boden liegend erhielt der 22-Jährige einen weiteren Schlag. Der junge Mann fiel ins Koma und erlag fünf Tage nach der Tat seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Zöllner an der schweizerisch-deutschen Grenze bemerkten am vergangenen Sonntagabend bei der Kontrolle, dass das Amtsgericht Kiel gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen hatte. Die Bundespolizei in Konstanz wurde eingeschaltet, der Gesuchte festgenommen. Nach Informationen des Hamburger Abendblattes wird der Mann nun von Baden-Württemberg in die Justizvollzugsanstalt in Neumünster überstellt.

Videoaufnahmen und Phantombild

Die Polizei hatte mit einem Phantombild und einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem Mann gesucht - außerdem hatte die Staatsanwaltschaft Kiel für Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.

Weitere Informationen Tödliche Disco-Schlägerei: Polizei sucht mit Fotos Wer hat in der Diskothek "Joy" in Henstedt-Ulzburg einen 22-Jährigen niedergeschlagen? Die Polizei sucht mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Das Opfer verstarb später an den Kopfverletzungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 16.10.2017 | 22:00 Uhr