Stand: 12.05.2017 11:22 Uhr

"Tag der Pflege": ver.di warnt vor Notstand

Am heutigen "Tag der Pflege" plant die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Protestaktionen in Norddeutschland. In Mecklenburg-Vorpommern sollten die Aktionen um 11 Uhr in der Universitätsmedizin Greifswald mit einer "aktiven Mittagspause" beginnen. In Stralsund, Rostock, Wolgast und Wismar sind bis zum Nachmittag Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Auch in Kiel und Lübeck sind für den Nachmittag Demos angekündigt.

Gewerkschaft befürchtet Pflegenotstand

Hintergrund ist der von den Arbeitnehmervertretern befürchtete Pflegenotstand. Dieser stelle "eine tickende Zeitbombe" dar. Rund 3.000 bis 3.500 Stellen fehlten allein in Schleswig-Holstein in der Pflege, schätzt die Gewerkschaft. Die Lage sei bereits jetzt "dramatisch". Dabei werde die Nachfrage nach geschulten Kräften noch deutlich zunehmen. "Die Zahl der Pflegebedürftigen wird wegen der demografischen Entwicklung in der Zukunft noch erheblich steigen", sagte Steffen Kühhirt, ver.di-Fachbereichsleiter für die Gesundheitsberufe.

Gesetzlicher Personalschlüssel und bessere Vergütung gefordert

In ganz Deutschland gibt es laut Verdi an Krankenhäusern rund 162.000 Stellen zu wenig, davon rund 70.000 in der Pflege. Die Gewerkschaft setzt sich vor allem für gesetzlich verbindliche Personalschlüssel ein. Bisher gebe es nur Empfehlungen, kritisierte Kühhirt. Die Arbeitsbelastung und Arbeitsbedingungen seien teils unzumutbar, was zu hohen Krankenständen führe. "Allein im Uni-Klinikum Lübeck fallen rund 25 Prozent des Pflegepersonals wegen Krankheit im Jahresdurchschnitt aus - und das ist kein Einzelfall", sagte Kühhirt.

Die Gewerkschaft fordert von der Bundesregierung zudem ein Sofortprogramm für 20.000 Stellen. Zudem müsste die Vergütung in den Pflegeberufen deutlich verbessert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2017 | 10:30 Uhr