Stand: 09.02.2017 00:03 Uhr

Tag der Entscheidung für die Elbvertiefung

Jahrelang wurde debattiert und gestritten - jetzt steht die Entscheidung über die Elbvertiefung kurz bevor. Der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig will heute um 10 Uhr sein Urteil verkünden. Die Richter müssen darüber befinden, ob es mit Naturschutz- und Wasserrecht vereinbar ist, die Fahrrinne der Elbe zu verbreitern und zu vertiefen. Mehrere Umweltverbände hatten 2012 gegen einen entsprechenden Planfeststellungsbeschluss der Stadt Hamburg und des Bundes geklagt. Die Gegner des Projekts befürchten, dass das Ökosystem des Flusses kippen und die Deichsicherheit gefährdet sein könnte. Befürworter argumentieren dagegen, dass von der Vertiefung die wirtschaftliche Zukunft des Hamburger Hafens mit mehr als 150.000 Beschäftigten abhänge. Den Antrag beim Bundesverkehrsministerium zur Elbvertiefung hatte die Stadt Hamburg bereits im Jahr 2002 gestellt.

Elbvertiefung: Was riskieren wir? 45 Min - 06.02.2017 22:00 Uhr Hamburg will die neunte Elbvertiefung. Die Planer sagen, das gehe ohne Belastungen für die Natur. Doch wichtige Umweltaspekte sind nicht beachtet worden.







4,37 bei 35 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Senat und Hafenwirtschaft sorgen sich um Wettbewerbsfähigkeit

Der Hamburger Senat, Reeder und die Hafenwirtschaft wollen die Elbvertiefung, damit künftig auch Containerriesen mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hafen erreichen können. Zudem sollen bessere Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Schiffe einander beim Ein- und Auslaufen passieren können. Ohne die Elbvertiefung, so die Befürchtung bei Politik und Wirtschaft, werde Hamburg im Wettbewerb auf mittlere Sicht auf den Status eines Regionalhafens zurückfallen. Die Reeder haben in den vergangenen Jahren vor allem zwischen Europa und Asien immer größere Schiffe eingesetzt.

Umweltschützer zweifeln an Notwendigkeit

Die Umweltschützer bezweifeln grundsätzlich die Notwendigkeit der Elbvertiefung und verweisen darauf, dass kaum ein Schiff Hamburg voll beladen ansteuert. Zudem bleibe die Entwicklung des Containerumschlags weit hinter früheren Prognosen zurück, weil sich die globalen Warenströme veränderten und der Welthandel langsamer wachse. Tatsächlich schlägt Hamburg mit rund neun Millionen Standardcontainern pro Jahr kaum mehr um als vor zehn Jahren. Zudem erwarten die Organisationen BUND, WWF und Nabu negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt der Unterelbe.

Diese Tiere und Pflanzen an der Elbe sind bedroht

















































Niedersachsen: Obstbauern befürchten Versalzung

Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Niedersachsen wird mit großer Spannung das Urteil erwartet. Mehrere regionale und nationale Umweltverbände hatten gegen die Elbvertiefung geklagt und einen Baustopp erwirkt. So sind zum Beispiel die Obstbauern im Alten Land in großer Sorge, dass im Falle einer erneuten Vertiefung der Salzwassergehalt im Fluss so weit ansteigt, dass sie ihre Apfelbäume nicht mehr mit dem Elbwasser beregnen können - etwa, um die Blüten bei Frost im Frühjahr vor dem Erfrieren zu schützen. Der Bund geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich der Salzwassergehalt nach der geplanten Elbvertiefung nicht spürbar verändern wird.

Video 02:19 min Darum geht es bei der Elbvertiefung Hamburg Journal Jobs und Hafenwirtschaft oder Landwirte und Umweltschützer? Welche Interessen überwiegen bei der Elbvertiefung? Eine Antwort, die die Leipziger Richter finden müssen. Video (02:19 min)

Gewässerschutz spielt entscheidende Rolle

Das Bundesverwaltungsgericht muss in erster Linie darüber urteilen, ob eine erneute Elbvertiefung mit den Regeln zum Gewässerschutz in Europa insgesamt zu vereinbaren ist. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied bereits Mitte 2015, dass bei Flussausbaggerungen der Gewässerschutz eine gewichtige Rolle spielen müsse. Demnach dürfe die Qualität eines Gewässers durch Baumaßnahmen nicht schlechter werden. Allerdings seien Ausnahmen möglich, etwa bei einem großen Nutzen "für die menschliche Gesundheit, die Erhaltung der Sicherheit der Menschen oder die nachhaltige Entwicklung".

Auflagen statt Gesamt-Stopp?

Das Gericht hatte die Klagen eingehend geprüft und zuletzt an drei Verhandlungstagen kurz vor Weihnachten beide Seiten gehört. Die Umweltverbände werten es als ihren Erfolg, dass verschiedene Auflagen und Regelungen zum Schutz von Natur und Umwelt in das Verfahren eingebracht wurden und die Planungsbehörden mehrfach nachbessern mussten. Aus ihrer Sicht ist offen, wie das Gericht heute entscheiden wird.

Denkbar sind vor allem drei Varianten: Die Richter können der Klage stattgeben, dann ist die Elbvertiefung gescheitert. Sie können die Klage verwerfen, dann kommen die Bagger bald zum Einsatz. Oder sie können die Elbvertiefung im Grundsatz genehmigen, aber zusätzliche Auflagen zum Schutz von Natur und Umwelt in das Urteil schreiben. Das würde dann nochmals einige Wochen und Monate Verzögerung bedeuten. Unter Beteiligten und Beobachtern des Verfahrens gilt die dritte Urteilsvariante als die wahrscheinlichste. Rein theoretisch ist es allerdings auch möglich, dass das Gericht das Verfahren noch einmal an den EuGH überweist. Dann würde sich das Verfahren um etwa ein Jahr verlängern.

Hintergrund mit Video Elbvertiefung: Die Fragen vor dem Urteil Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts haben das letzte Wort: Am Donnerstag fällen sie ihr Urteil über die Elbvertiefung. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen. mehr

Was passiert beim "Ja" zur Elbvertiefung?

Wenn das Gericht die Elbvertiefung genehmigt und die Klage der Umweltverbände abweist, würde die Hamburger Hafenbehörde HPA umgehend mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Die meisten Bauleistungen müssten allerdings noch ausgeschrieben werden. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Dauer von etwa sechs Monaten. Erst dann könnten die Bagger loslegen. Die Elbvertiefung soll rund zwei Jahre dauern und mehr als 600 Millionen Euro kosten.

Was würde ein "Nein" bedeuten?

Sollte das Gericht der Klage stattgeben, würde das nach Einschätzung der Hafenwirtschaft fatale Folgen für Hamburg haben. Das Aus für die Elbvertiefung würde international als Signal wahrgenommen, dass sich der Hamburger Hafen aus dem Wettbewerb zurückzieht. Die Reedereien würden die Fahrpläne ihrer Liniendienste verändern und mit ihren großen Schiffen die Hansestadt nicht mehr anlaufen. Andere nordeuropäische Häfen sind leichter und kostengünstiger erreichbar. Hamburg würde - trotz seiner günstigen Lage tief im Binnenland und im logistischen Knotenpunkt Nordeuropas - in die zweite Reihe rücken.

Video 06:10 min Pro: "Brauchen Elbvertiefung aus wirtschaftlichen Gründen" Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch glaubt an ein positives Urteil zur Elbvertiefung. "Wir haben alles getan, was aus ökologischer und ökonomischer Sicht getan werden muss." Video (06:10 min)

Video 06:39 min Kontra: "Elbvertiefung ökologisch nicht vertretbar" Die negativen Folgen der Elbvertiefung für die Umwelt seien größer als bisher angenommen, sagt Manfred Braasch vom BUND. Sie sei "nicht vollziehbar und rechtswidrig". Video (06:39 min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.02.2017 | 10:00 Uhr