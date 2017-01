Stand: 05.01.2017 04:57 Uhr

Stärkste Ostsee-Sturmflut seit 2006 trifft den Norden

Eine schwere Sturmflut hat an den Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Mittwochabend viele Überschwemmungen und Schäden ausgelöst. "Es war die stärkste Sturmflut seit 2006", sagte Jürgen Holfert vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht. Betroffen waren unter anderem Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Aber die Wasserstände sinken wieder. Vor Mitternacht war der Höhepunkt der Flut an vielen Orten erreicht.

In den kommenden Stunden können weiter Wasserstände von bis zu 1,60 Meter über dem mittleren Wasserstand auftreten. Diese sollen jedoch im Laufe des Vormittags auf unter einen Meter über Normal fallen, wie das BSH am Morgen mitteilte.

Vorhersage für Wismar trifft nicht zu

Mit dem Sturmtief "Axel" war bereits seit dem Morgen das Wasser gestiegen. In einigen Küstenregionen Mecklenburg-Vorpommerns spitzte sich die Lage dann in den Abendstunden zu. Mancherorts lief das Hochwasser höher auf als erwartet. Vor allem für Wismar trafen die Vorhersagen nicht zu. Für die Hansestadt war mit Werten von bis zu 1,50 Meter über Normal gerechnet worden. Tatsächlich wurde am Mittwoch um kurz vor 22 Uhr ein Höchstwert von 1,78 Meter erreicht. Das Wasser trat über die Hafenkante, in ganzen Straßenzügen liefen die Keller voll. Auch in der Rostocker Altstadt und in Stralsund wurden einige Straßen überflutet. In Warnemünde lief ein Restaurant voll. In Wismar sinkt das Wasser inzwischen wieder. Gegen Mitternacht lag der Messwert mit 1,48 Meter über Normal schon 30 Zentimeter unter dem Höchststand.

Usedom: "Das ist kein Kindergeburtstag"

Auf der Insel Usedom verursachte die Sturmflut größere Schäden. Zwischen Koserow und Zempin gab es Steilufer-Abbrüche. Treppenaufgänge wurden weggerissen , auch Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden. "Das ist kein Kindergeburtstag", sagte der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim. "Das ist schlimmer als erwartet."

Schleswig-Holstein: Pegelstände über 6,50 Meter

An vielen Orten waren seit Mittwochabend bis in die Nacht hinein Pegelstände über 6,50 Meter gemessen worden. Doch die Feuerwehr war vorbereitet: In Heiligenhafen zum Beispiel stellten Einsatzkräfte eine mobile Spundwand auf und legten Sandsäcke bereit. Auch Bewohner in Lübeck verschlossen teilweise ihre Hauseingänge mit Planken. Zwar mussten in Lübeck und Flensburg einige Fahrzeuge von überschwemmten Parkplätzen geschleppt werden, die Polizei schätzt aber, dass die Schäden in sehr überschaubarem Rahmen bleiben. BSH-Chef Holfert zufolge sind die Gefahren gebannt, überall gehen die Pegelstände zurück.

Größere Buchten besonders betroffen

Ursache für die Sturmflut sind Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebt von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Größere Buchten wie die Lübecker Bucht, aus denen das Wasser nicht abfließen könne, sind besonders betroffen.

