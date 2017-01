Stand: 31.01.2017 10:59 Uhr

Mehr Norddeutsche im Januar auf Jobsuche

Überall im Norden ist die Arbeitslosigkeit angestiegen. Für die Experten der Arbeitsagenturen kommt dies im Januar allerdings nicht überraschend: Einige Arbeiten im Freien sind im Winter schlicht nicht möglich, nach dem Weihnachtsgeschäft werden Angestellte entlassen und außerdem fehlen im Januar spürbar die Besucher in den Touristenregionen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: In Schleswig-Holstein sind so wenige Menschen in einem Januar arbeitslos wie seit 24 Jahren nicht, in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet die Arbeitsagentur den niedrigsten Januar-Stand seit der Wiedervereinigung. Die norddeutschen Länder im Detail:

Niedersachsen: Spürbar weniger Arbeit im Winter

Niedersachsen startet mit einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent ins Jahr. Laut Arbeitsagentur waren rund 260.000 Menschen ohne Job. Im Dezember 2016 hatte sie noch bei 5,8 Prozent gelegen. "Witterungsbedingt schränkten einige Außenberufe zuletzt ihre Tätigkeiten ein; das trifft Männer stärker als Frauen", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, die Geschäftsführerin der zuständigen Regionaldirektion. Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg auf 61.558 - das waren 20,5 Prozent mehr als im Januar 2016.

Schleswig-Holstein: Niedrigster Wert seit 1993

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein stieg im Januar ebenfalls saisontypisch an. Insgesamt waren rund 100.300 Männer und Frauen ohne festen Job, 8,1 Prozent mehr als im Dezember, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. Regionaldirektionschefin Margit Haupt-Koopmann betonte, im Vergleich zu den Vorjahren falle der Zuwachs gegenüber dem Vormonat Dezember geringer aus. Zugleich sei es die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Januar seit 1993. Im Vergleich zum Januar 2016 sank die Zahl um 4,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 7,0 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Bester Januar seit der Wiedervereinigung

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern wuchs im Januar im Vergleich zum Vormonat um 7.500 auf 85.400. Dieser jahreszeitlich bedingte Anstieg sei jedoch geringer ausgefallen als vor einem Jahr, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Im Januar 2016 seien 9.800 Menschen mehr auf Jobsuche gewesen als jetzt. Erstmals seit der Wiedervereinigung liege die Zahl der Erwerbslosen im Nordosten in einem Januar unter 90.000. Die Quote beträgt den Angaben zufolge 10,3 Prozent nach 9,4 Prozent im Dezember und 11,5 Prozent vor einem Jahr.

Hamburg: Wesentlich besser als Januar 2016

Der Jahresauftakt brachte auch auf dem Hamburger Arbeitsmarkt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Insgesamt seien knapp 72.000 Personen arbeitslos gewesen, teilte die Agentur für Arbeit mit. Das sind mehr als 4.000 Arbeitslose oder 6,3 Prozent mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote erhöht sich um 0,5 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent. Wesentlich besser sieht allerdings der Vergleich zum Januar 2016 aus. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Arbeitslosigkeit um fast 2.500 Personen oder 3,3 Prozent, und auch die Arbeitslosenquote lag vor zwölf Monaten mit 7,5 Prozent höher.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Januar 2017 Dezember 2016 Januar 2016 Niedersachsen 263.500 6,2% 246.400 5,8% 268.100 6,4 % Schleswig-

Holstein 100.300 6,6% 92.800 6,1% 105.000 7 % Mecklenburg-

Vorpommern 84.400 10,3% 77.900 9,4% 95.200 11,5 % Hamburg 72.000 7,2% 67.700 6,7% 74.400 7,5 % Bund 2.777.000 6,3% 2.570.000 5,8% 2.920.000 6,7 %

