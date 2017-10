Stand: 17.10.2017 14:54 Uhr

Krabbenfischer haben wieder volle Netze

Ein Krabbenbrötchen für bis zu 12 Euro - in diesem Jahr waren die kleinen Schalentiere eher etwas für Genießer und Liebhaber. Der Grund: Wenn die Fischer mit ihren Booten rausfuhren, waren die Netze selten prall gefüllt. Die Preise gingen in die Höhe. Doch auf einmal steht die Welt der Krabbenfischer Kopf, denn ihre Netze sind wieder voll.

Plötzlich waren die Netze voll

Seit drei Wochen sind sie wieder da, erzählt Krabbenfischer Dirk Sander aus Neßmersiel in Landkreis Aurich in Niedersachen. Er ist Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer. Wegen des Sturms "Sebastian" konnten die Fischer vor ein paar Wochen ein paar Tage nicht rausfahren, dann ging es wieder auf's Meer und die Netze waren plötzlich voll.

"Innerhalb einer Woche hatte sich das um 100 Prozent gedreht", sagt der Fischer in vierter Generation. Das hat selbst Dirk Sander, der seit 1964 mit seinem Kutter auf der Nordsee unterwegs ist, bisher nur einmal erlebt: "1974 - da hatten wir auch sehr wenig Krabben und waren verzweifelt. Wir haben damals überlegt: Wie soll es weitergehen? Da hatten wir dann 'ne ganze Woche Sturm, fuhren wieder raus und plötzlich waren die Netze voll." So ist es auch 2017.

"Plötzlich waren die Netze wieder voll" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.10.2017 16:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Seit über 50 Jahren fischt Dirk Sander auf der Nordsee. So etwas wie dieses Jahr hat er selten erlebt. Nach Sturm "Sebastian" waren die Netze plötzlich voll.







Erklärungsversuche aus der Wissenschaft

Wo die Krabben in diesem Jahr herkommen, das kann sich kein Fischer und auch kein Biologe erklären, sagt Sander. Dr. Gerd Kraus ist Leiter des bundeseigenen Thünen-Instituts für Seefischerei in Hamburg und hat trotzdem eine Erklärung in petto - ganz einfach ist die allerdings nicht: Krabben sind Tiere, deren Population sich innerhalb eines Jahres reproduziert. Das heißt, die Tiere, die am Ende der Krabbenfischsaison übrigbleiben, produzieren Nachwuchs für das kommende Jahr. Normalerweise ist die Saison im Herbst zu Ende.

Im vergangenen Jahr kam allerdings ein Problem hinzu. Der Wittling, ein kabeljauartiger Fisch und natürlicher Fressfeind der Krabben, war in der Nordsee sehr stark vertreten. Die Wittlinge fraßen die Krabben, und die Fischer hatten leere Netze. Wie viele Tiere am Ende der Saison übrig blieben war unklar. Daher war über lange Zeit nicht sicher, wie stark der Kabbenjahrgang 2017 sein würde.

Die vollen Netze zeigen allerdings laut dem Biologen, dass die Population sich erholt hat, es wieder mehr Tiere gibt. Vor allem, weil es in diesem Jahr weniger Wittlinge in der Nordsee gibt.

Strömungen wohl verantwortlich

Warum die Tiere allerdings gerade seit Sturm "Sebastian" wieder in die Netze schwimmen, das kann sich der Biologe auch nicht erklären: "Das ist ein Mechanismus, wo wir noch ein wenig im Dunkeln tappen. Warum das so plötzlich ist und ob das wirklich was mit dem Sturm zu tun hat, das wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass da ein Zusammenhang besteht."

Was die Wissenschaftler allerdings wissen: Krabben sind gut darin, Strömungen auszunutzen und sich dorthin treiben zu lassen, wo sie besonders gute Bedingungen vorfinden. Ob sie durch den Sturm in ein Fanggebiet getrieben wurden, in das die Tiere eigentlich nicht wollten, das sei Spekulation. Sicher ist auf jeden Fall: Die Brötchen werden langsam günstiger - in Husum kostet das Krabbenbrötchen aktuell 5,50 Euro.

