Stand: 03.01.2017 07:45 Uhr

Grundwasser weiter zu stark mit Nitrat belastet

Gülle wird in Deutschland immer noch zu häufig als Dünger auf Feldern versprüht und belastet das Grundwasser. Das zeigt der aktuelle Nitrat-Bericht, den die Bundesregierung heute veröffentlichen will und der dem WDR vorab vorliegt. An 28 Prozent der Messstellen wurde zu viel Nitrat im Wasser nachgewiesen - also mehr als die erlaubten 50 Milligramm pro Liter. Überhöhte Nitratwerte finden sich demnach vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch im Norden Sachsen-Anhalts und Sachsens und in Teilen Nordrhein-Westfalens.

Keine wesentlichen Veränderungen

In den vergangenen Jahren seien in Deutschland bei der Nitratbelastung "keine wesentlichen Veränderungen" erzielt worden, heißt es in dem Regierungsbericht. Problematisch ist den Befunden zufolge auch das hohe Vorkommen von Phosphor, das über landwirtschaftliche Flächen letztlich in Nord- und Ostsee gelange und dort das Algenwachstum begünstige. 65 Prozent der Messstellen an Seen und Flüssen wiesen zu hohe Werte auf. Verursacher ist aus Sicht des Bundesumweltministeriums vor allem die Landwirtschaft, die Nährstoffe in Form von Gülle oder Kunstdünger auf die Felder ausbringt.

Düngegesetz soll geändert werden

Im November hatte die EU-Kommission die Bundesrepublik wegen Verstößen gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen Deutschland hohe Geldstrafen. Deshalb ist ein neues Düngesetz geplant. Am 16. Januar ist zunächst eine Anhörung des Agrarausschusses angesetzt. Am 19. Januar soll dann der Bundestag über die Änderung des Düngegesetzes beschließen.

Zu viel Nitrat bedenklich für Schwangere und Kleinkinder

Nitrat hilft Pflanzen beim Wachsen und wird häufig als Düngemittel eingesetzt. Überhöhte Mengen von Nitrat führen allerdings zu starken Wasserverunreinigungen und verringern die biologische Vielfalt in den Gewässern. Eine Nitratkonzentration von über 50 Milligramm pro Liter kann nach Angaben der EU-Kommission erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben. Bedenklich ist sie insbesondere für schwangere Frauen und Kleinkinder.

