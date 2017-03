Stand: 12.03.2017 16:00 Uhr

"Wohin?" - Ausstellung zu Flucht und Migration

Gründe, warum Menschen aus ihrer Heimat fliehen, gibt es viele: Die Suche nach einem Neustart, Flucht vor Krieg oder Terror in der Heimat oder die Vertreibung wegen Herkunft oder Religion etwa. Doch jede Flucht hat ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Gesicht. Die Kunstsstiftung Lilienthal (Landkreis Osterholz) zeigt noch bis zum 24. September in ihrer Ausstellung "Wohin?" 100 Gemälde, Grafiken und Installationen zu dem Thema, das derzeit wieder so aktuell ist.

300 Jahre Flucht, Länder und Träume





















Keine politische Ausstellung

Es gehe ihm nicht um eine politische Ausstellung, sagte der Vorsitzende der Kunststiftung, Hans Adolf Cordes. Migration sei von jeher ein Menschheitsthema. Die Schau erzählt Geschichten aus drei Epochen: Ganz aktuell aus griechischen Auffanglagern und aus dem zerbombten Aleppo (Syrien), aber auch von den ersten großen Auswanderungswellen Deutscher von Bremerhaven nach Nordamerika.

Der dritte Schwerpunkt liegt auf der Flucht der Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Werke stammen größtenteils aus dem Fundus des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, auch Leihgaben des Ostpreußischen Landesmuseums Lüneburg sind darunter.

